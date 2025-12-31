Menawarkan perlindungan tanpa celah

Brankas ini terbuat dari pelat baja paduan karbon superkuat yang dipotong dan dibentuk menggunakan teknologi laser agar tidak mudah dicongkel, dihancurkan, dan dibor. Konstruksinya yang kokoh dan tahan banting memastikan keamanan jangka panjang. Desain pintu minimalis dengan aksen dua garis tidak hanya membuatnya tampak elegan, tetapi juga memberikan sentuhan modern.