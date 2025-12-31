ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Semua seri

  • Foto produk tunggal
  • Foto detail produk
  • Foto produk yang digunakan
  • Foto produk alternatif
  • Foto produk tunggal
  • Foto detail produk
  • Foto produk yang digunakan
  • Foto produk alternatif

6000 SeriesBrankas pintar

SBX602C6DU/97

Konektivitas Wi-Fi

SBX602 mendukung berbagai metode pembukaan kunci. Brankas ini dilengkapi gagang teleskopik inovatif berkemampuan sidik jari untuk keamanan ekstra. Dengan konektivitas Wi-Fi dan mode autentikasi ganda, brankas ini menawarkan solusi penyimpanan yang aman dan nyaman.

Lihat semua manfaat

Untuk keamanan ekstra dengan perlindungan real-time

Konektivitas Wi-Fi

  • Buka kunci dengan sidik jari

  • Gagang teleskopik elektronik

  • Konektivitas Wi-Fi

  • Autentikasi dua faktor

Untuk akses yang mudah dan cepat.

Untuk akses yang mudah dan cepat.

Brankas ini dilengkapi panel digital tersembunyi dan tombol sentuh untuk mengaktifkan sistem. Teknologi sidik jari biometrik semikonduktor yang canggih memastikan identifikasi yang sangat aman dan presisi. Lubang kunci mekanis juga tersedia di samping pintu yang memungkinkan Anda membuka kunci secara cepat dan mudah.

Menawarkan perlindungan tanpa celah

Menawarkan perlindungan tanpa celah

Brankas ini terbuat dari pelat baja paduan karbon superkuat yang dipotong dan dibentuk menggunakan teknologi laser agar tidak mudah dicongkel, dihancurkan, dan dibor. Konstruksinya yang kokoh dan tahan banting memastikan keamanan jangka panjang. Desain pintu minimalis dengan aksen dua garis tidak hanya membuatnya tampak elegan, tetapi juga memberikan sentuhan modern.

Menghadirkan kemudahan akses

Menghadirkan kemudahan akses

Interior kabinet menggunakan tata letak terdistribusi, lengkap dengan laci beroda untuk memudahkan penyimpanan barang berharga, seperti perhiasan dan benda berukuran kecil. Interior kulit sintetisnya menambahkan sentuhan lembut untuk pengalaman penyimpanan yang nyaman.

Spesifikasi Teknis

Dapatkan dukungan untuk produk ini

Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip

Ulasan

Mulai hidup sehat. Daftar & dapatkan penawaran eksklusif

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

Saya ingin menerima pemberitahuan promosi—berdasarkan preferensi dan kebiasaan saya—tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips. Saya bisa berhenti berlangganan dengan mudah kapan saja!

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.
Penafian

  1. Masa pakai baterai (waktu siaga) bergantung pada penggunaan sebenarnya.

  2. "Gagang teleskopik elektronik yang dilengkapi sistem pembuka kunci dengan sidik jari bawaan" telah diajukan untuk paten utilitas.