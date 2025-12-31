2 year warranty
SBX602C7GU/97
Konektivitas Wi-Fi
SBX602 mendukung berbagai metode pembukaan kunci. Brankas ini dilengkapi gagang teleskopik inovatif berkemampuan sidik jari untuk keamanan ekstra. Dengan konektivitas Wi-Fi dan mode autentikasi ganda, brankas ini menawarkan solusi penyimpanan yang aman dan nyaman.
Buka kunci dengan sidik jari
Gagang teleskopik elektronik
Konektivitas Wi-Fi
Autentikasi dua faktor
Brankas ini dilengkapi panel digital tersembunyi dan tombol sentuh untuk mengaktifkan sistem. Teknologi sidik jari biometrik semikonduktor yang canggih memastikan identifikasi yang sangat aman dan presisi. Lubang kunci mekanis juga tersedia di samping pintu yang memungkinkan Anda membuka kunci secara cepat dan mudah.
Brankas ini terbuat dari pelat baja paduan karbon superkuat yang dipotong dan dibentuk menggunakan teknologi laser agar tidak mudah dicongkel, dihancurkan, dan dibor. Konstruksinya yang kokoh dan tahan banting memastikan keamanan jangka panjang. Desain pintu minimalis dengan aksen dua garis tidak hanya membuatnya tampak elegan, tetapi juga memberikan sentuhan modern.
Interior kabinet menggunakan tata letak terdistribusi, lengkap dengan laci beroda untuk memudahkan penyimpanan barang berharga, seperti perhiasan dan benda berukuran kecil. Interior kulit sintetisnya menambahkan sentuhan lembut untuk pengalaman penyimpanan yang nyaman.
Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip
Ulasan
Masa pakai baterai (waktu siaga) bergantung pada penggunaan sebenarnya.
"Gagang teleskopik elektronik yang dilengkapi sistem pembuka kunci dengan sidik jari bawaan" telah diajukan untuk paten utilitas.