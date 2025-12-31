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7000 SeriesBrankas pintar

SBX702BAGX/97

Barang berharga Anda tetap terjaga

Nikmati pembukaan kunci secara cepat dengan sentuhan jari. Philips SBX702 mendukung pembukaan kunci dengan sidik jari dan kode PIN. Dua sistem pembukaan kunci independennya dirancang untuk melindungi barang berharga Anda. Sistem cadangan dimaksudkan untuk penggunaan darurat dan memberikan keamanan ekstra.

Lihat semua manfaat

Dengan sistem pembukaan kunci cadangan

Barang berharga Anda tetap terjaga

  • Pembukaan kunci tanpa kunci fisik

  • Gagang tidak bisa digerakkan setelah dikunci

  • Sistem cadangan

  • Peringatan abnormal

Dengan sidik jari dan kode PIN

Dengan sidik jari dan kode PIN

Dengan meniadakan kunci mekanis, brankas ini menghadirkan fitur sensor sidik jari semikonduktor dan keypad sentuh untuk membuka kunci dengan sidik jari dan kode PIN. Sentuh perlahan untuk mengaktifkan sistem dan melakukan identifikasi dengan cepat. Kunci biometriknya menghadirkan pengalaman membuka kunci yang lebih mudah dan cepat.

Tiada lagi potensi risiko

Tiada lagi potensi risiko

Brankas ini terasa solid dan aman berkat kabinet yang dibuat dengan selembar logam. Keypad sentuh bawaannya memberikan kesan minimalis serta melindungi papan sirkuit elektroniknya. Berkat semua fiturnya, brankas ini menjadi sangat fungsional, trendi, aman, dan dapat diandalkan.

Memastikan jam tangan Anda dalam kondisi terbaik

Memastikan jam tangan Anda dalam kondisi terbaik

SBX702 dilengkapi 4 alat pemutar jam otomatis yang dibuat secara cermat untuk memastikan jam tangan Anda dalam kondisi terbaik dan bersih saat tidak dipakai.

Spesifikasi Teknis

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Penafian

  1. Masa pakai baterai diuji dalam kondisi laboratorium yang sesuai standar. Masa pakai baterai yang sebenarnya dapat bervariasi karena berbagai faktor, seperti lingkungan pengujian, skenario penggunaan, dan penggunaan jangka panjang.