Barang berharga Anda tetap terjaga

Nikmati pembukaan kunci secara cepat dengan sentuhan jari. Philips SBX702 mendukung pembukaan kunci dengan sidik jari dan kode PIN. Dua sistem pembukaan kunci independennya dirancang untuk melindungi barang berharga Anda. Sistem cadangan dimaksudkan untuk penggunaan darurat dan memberikan keamanan ekstra.