2 year warranty
SBX702BAGX/97
Barang berharga Anda tetap terjaga
Nikmati pembukaan kunci secara cepat dengan sentuhan jari. Philips SBX702 mendukung pembukaan kunci dengan sidik jari dan kode PIN. Dua sistem pembukaan kunci independennya dirancang untuk melindungi barang berharga Anda. Sistem cadangan dimaksudkan untuk penggunaan darurat dan memberikan keamanan ekstra.
Pembukaan kunci tanpa kunci fisik
Gagang tidak bisa digerakkan setelah dikunci
Sistem cadangan
Peringatan abnormal
Dengan meniadakan kunci mekanis, brankas ini menghadirkan fitur sensor sidik jari semikonduktor dan keypad sentuh untuk membuka kunci dengan sidik jari dan kode PIN. Sentuh perlahan untuk mengaktifkan sistem dan melakukan identifikasi dengan cepat. Kunci biometriknya menghadirkan pengalaman membuka kunci yang lebih mudah dan cepat.
Brankas ini terasa solid dan aman berkat kabinet yang dibuat dengan selembar logam. Keypad sentuh bawaannya memberikan kesan minimalis serta melindungi papan sirkuit elektroniknya. Berkat semua fiturnya, brankas ini menjadi sangat fungsional, trendi, aman, dan dapat diandalkan.
SBX702 dilengkapi 4 alat pemutar jam otomatis yang dibuat secara cermat untuk memastikan jam tangan Anda dalam kondisi terbaik dan bersih saat tidak dipakai.
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Ulasan
Masa pakai baterai diuji dalam kondisi laboratorium yang sesuai standar. Masa pakai baterai yang sebenarnya dapat bervariasi karena berbagai faktor, seperti lingkungan pengujian, skenario penggunaan, dan penggunaan jangka panjang.