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  • Cerat lembut Cerat lembut Cerat lembut

    Philips Avent Cerat lembut

    SCF146/02

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Cerat lembut

    Cerat Lembut Philips Avent dirancang untuk gusi yang lunak dan merupakan langkah minum pertama yang ideal dari ASI atau susu botol ke gelas. Dengan katup anti-tumpah yang mudah digunakan untuk minum dan mudah dibersihkan.

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    Philips Avent Cerat lembut

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    Cerat lembut

    Cerat anti-tumpah, mudah digunakan untuk minum

    • 6 bulan+
    • Putih
    • 2-kemasan
    Cerat lembut

    Cerat lembut

    Didesain untuk gusi lunak

    Dapat diganti-ganti

    Cerat dan gagang dapat digunakan dengan semua Botol Susu dan Gelas Philips Avent

    Katup anti-tumpah dipatenkan

    Mudah untuk minum, mudah dibersihkan

    Spesifikasi Teknis

    • Negara asal

      Inggris
      Y

    • Item yang disertakan

      Cerat lembut
      2  pcs

    • Tahap perkembangan

      Tahap
      6 bulan+

    Badge-D2C

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