SCF146/02
Cerat lembut
Cerat Lembut Philips Avent dirancang untuk gusi yang lunak dan merupakan langkah minum pertama yang ideal dari ASI atau susu botol ke gelas. Dengan katup anti-tumpah yang mudah digunakan untuk minum dan mudah dibersihkan.See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Didesain untuk gusi lunak
Cerat dan gagang dapat digunakan dengan semua Botol Susu dan Gelas Philips Avent
Mudah untuk minum, mudah dibersihkan
Negara asal
Item yang disertakan
Tahap perkembangan
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