2 year warranty
Dihentikan
SCF167/01
Ukuran tepat, kenyamanan maksimal
Bantalan pijat lembut ini memiliki corong yang lebih lebar, dirancang khusus bagi ibu berputing besar. Bantalan ini bisa digunakan dengan pompa ASI Philips Avent Comfort. Lihat gambar di bawah untuk membantu memutuskan apakah Anda memerlukan bantalan pompa ASI yang lebih besar.
Sesuai untuk semua pompa ASI Comfort
Anda dapat mengetahui apakah membutuhkan bantalan pompa ASI lebih besar dengan memastikan apakah puting Anda pas dan nyaman pada corong bantalan. Jika puting menyentuh atau bergesekan dengan dinding corong bantalan, maka Anda harus memilih bantalan pompa ASI yang lebih besar untuk menjamin pengalaman memerah ASI yang lebih nyaman.
Jika puting pas dan nyaman pada corong bantalan, berarti Anda sudah menggunakan bantalan pijat berukuran tepat.
Jika puting menyentuh atau bergesekan dengan dinding corong bantalan, maka Anda harus memilih bantalan pompa ASI yang lebih besar dengan corong lebih lebar untuk menjamin pengalaman memerah ASI yang lebih nyaman.
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