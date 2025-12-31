Corong lebih lebar agar lebih nyaman

Anda dapat mengetahui apakah membutuhkan bantalan pompa ASI lebih besar dengan memastikan apakah puting Anda pas dan nyaman pada corong bantalan. Jika puting menyentuh atau bergesekan dengan dinding corong bantalan, maka Anda harus memilih bantalan pompa ASI yang lebih besar untuk menjamin pengalaman memerah ASI yang lebih nyaman.