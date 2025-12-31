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Dihentikan

Philips AventBantalan pijat besar

SCF167/01

Ukuran tepat, kenyamanan maksimal

Bantalan pijat lembut ini memiliki corong yang lebih lebar, dirancang khusus bagi ibu berputing besar. Bantalan ini bisa digunakan dengan pompa ASI Philips Avent Comfort. Lihat gambar di bawah untuk membantu memutuskan apakah Anda memerlukan bantalan pompa ASI yang lebih besar.

Lihat semua manfaat

Pompa ASI dengan corong lebih lebar

Ukuran tepat, kenyamanan maksimal

  • Sesuai untuk semua pompa ASI Comfort

Corong lebih lebar agar lebih nyaman

Corong lebih lebar agar lebih nyaman

Anda dapat mengetahui apakah membutuhkan bantalan pompa ASI lebih besar dengan memastikan apakah puting Anda pas dan nyaman pada corong bantalan. Jika puting menyentuh atau bergesekan dengan dinding corong bantalan, maka Anda harus memilih bantalan pompa ASI yang lebih besar untuk menjamin pengalaman memerah ASI yang lebih nyaman.

Ukuran tepat: Puting pas dan nyaman pada corong bantalan

Ukuran tepat: Puting pas dan nyaman pada corong bantalan

Jika puting pas dan nyaman pada corong bantalan, berarti Anda sudah menggunakan bantalan pijat berukuran tepat.

Pilih ukuran besar: Puting menyentuh dinding corong

Pilih ukuran besar: Puting menyentuh dinding corong

Jika puting menyentuh atau bergesekan dengan dinding corong bantalan, maka Anda harus memilih bantalan pompa ASI yang lebih besar dengan corong lebih lebar untuk menjamin pengalaman memerah ASI yang lebih nyaman.

Spesifikasi Teknis

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