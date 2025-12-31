2 year warranty
Dihentikan
SCF349/13
Dot ekstra kokoh
Ortodontik & bebas BPA
2 kemasan
18+ bulan
Lubang udara ekstra besar menventilasi kulit bayi sehingga menjaganya tetap kering dan menenangkan.
Dot ekstra kuat mendukung bentuk alami langit-langit mulut, gigi, dan gusi.
Kami memilih bahan silikon untuk dot Ultra Air dan Soft kami karena bahannya aman dan lembam, banyak digunakan dalam peralatan medis, bebas dari bahan kimia berbahaya, zat endokrin aktif (mis. BPA), dan alergen.
Ulasan
Berdasarkan survei kepuasan online yang dilakukan di seluruh dunia dengan 8.139 pengguna merek dan produk perawatan ibu dan anak pada tahun 2024.
Ganti empeng setelah digunakan selama 4 minggu agar tetap higienis.