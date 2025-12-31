Menggunakan pemanasan metode rendam air (water bath) standar rumah sakit

Hangatkan susu seperti para perawat di rumah sakit menggunakan pemanasan metode rendam air (water bath). Dibandingkan metode lain, cara ini mampu menjaga protein penting dalam susu secara optimal, yang berperan dalam perkembangan imunitas bayi. Perlahan dan efisien—mendukung tumbuh kembang si kecil di setiap sesi menyusui