2 year warranty
Baru
SCF359/00
Pemanasan perlahan, tanpa risiko timbul titik panas
Sterilisasi tanpa bahan kimia
Penyiapan cepat dan mudah
Kompatibel dengan sebagian besar perlengkapan bayi
Saat waktunya menyusui, teknologi pemanasan metode rendam air (water bath) standar rumah sakit membantu menjaga nutrisi susu tanpa mengorbankan performanya. Baik Anda maupun orang lain yang menyusui si kecil, semuanya siap hanya dalam 3 menit.*
Saat waktunya membersihkan perlengkapan bayi, uap alami bekerja dengan menjangkau celah-celah sempit untuk menghilangkan 99,9% bakteri. Cocok untuk mensterilkan seluruh bagian botol, empeng, hingga mainan kecil—100% tanpa bahan kimia.
Hangatkan susu seperti para perawat di rumah sakit menggunakan pemanasan metode rendam air (water bath). Dibandingkan metode lain, cara ini mampu menjaga protein penting dalam susu secara optimal, yang berperan dalam perkembangan imunitas bayi. Perlahan dan efisien—mendukung tumbuh kembang si kecil di setiap sesi menyusui
Penghargaan
Ulasan
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
150 ml/5 oz susu suhu ruang dalam botol Avent Natural 9 oz.