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  • Rutinitas sederhana, sesi demi sesi menyusui
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  • Rutinitas sederhana, sesi demi sesi menyusui
  • Rutinitas sederhana, sesi demi sesi menyusui
  • Rutinitas sederhana, sesi demi sesi menyusui
  • Rutinitas sederhana, sesi demi sesi menyusui
  • Rutinitas sederhana, sesi demi sesi menyusui
  • Rutinitas sederhana, sesi demi sesi menyusui
  • Rutinitas sederhana, sesi demi sesi menyusui
  • Rutinitas sederhana, sesi demi sesi menyusui
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  • Rutinitas sederhana, sesi demi sesi menyusui
  • Rutinitas sederhana, sesi demi sesi menyusui
  • Rutinitas sederhana, sesi demi sesi menyusui
  • Rutinitas sederhana, sesi demi sesi menyusui
  • Rutinitas sederhana, sesi demi sesi menyusui
  • Rutinitas sederhana, sesi demi sesi menyusui
  • Rutinitas sederhana, sesi demi sesi menyusui

Baru

Philips Avent 2-in-1 Warmer & SterilizerPremium

SCF359/00

1 award

Rutinitas sederhana, sesi demi sesi menyusui
Metode pemanasan dan sterilisasi paling tepercaya membantu Anda selalu selangkah lebih maju. Pemanasan metode rendam air (water bath) standar rumah sakit kami menjaga protein penting dalam susu secara optimal, sementara sensor pintar mencegah panas berlebih. Saat waktunya membersihkan perlengkapan, uap alami bekerja menghilangkan 99,9% kuman.
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Pemanasan dan sterilisasi cepat dan aman—setiap saat.

Rutinitas sederhana, sesi demi sesi menyusui

  • Pemanasan perlahan, tanpa risiko timbul titik panas

  • Sterilisasi tanpa bahan kimia

  • Penyiapan cepat dan mudah

  • Kompatibel dengan sebagian besar perlengkapan bayi

Menghangatkan botol dalam 3 menit dengan satu tombol*

Menghangatkan botol dalam 3 menit dengan satu tombol*

Saat waktunya menyusui, teknologi pemanasan metode rendam air (water bath) standar rumah sakit membantu menjaga nutrisi susu tanpa mengorbankan performanya. Baik Anda maupun orang lain yang menyusui si kecil, semuanya siap hanya dalam 3 menit.*

Menghilangkan 99,9% bakteri dengan uap alami

Menghilangkan 99,9% bakteri dengan uap alami

Saat waktunya membersihkan perlengkapan bayi, uap alami bekerja dengan menjangkau celah-celah sempit untuk menghilangkan 99,9% bakteri. Cocok untuk mensterilkan seluruh bagian botol, empeng, hingga mainan kecil—100% tanpa bahan kimia.

Menggunakan pemanasan metode rendam air (water bath) standar rumah sakit

Menggunakan pemanasan metode rendam air (water bath) standar rumah sakit

Hangatkan susu seperti para perawat di rumah sakit menggunakan pemanasan metode rendam air (water bath). Dibandingkan metode lain, cara ini mampu menjaga protein penting dalam susu secara optimal, yang berperan dalam perkembangan imunitas bayi. Perlahan dan efisien—mendukung tumbuh kembang si kecil di setiap sesi menyusui

Spesifikasi Teknis

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Penafian

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. 150 ml/5 oz susu suhu ruang dalam botol Avent Natural 9 oz.