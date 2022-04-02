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Dihentikan

Philips AventBotol susu Classic+

SCF573/12

4.9

| (104) Ulasan | 99% Merekomendasikan produk ini

Terbukti secara klinis mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman*

Sistem ventilasi Airflex dan dot bertekstur di botol Classic+ kami dirancang untuk mengurangi gangguan dan rasa tidak nyaman selama menyusui. Dengan katup anti-kolik terintegrasi, udara dialirkan ke dalam botol dan bukan ke perut bayi.

Lihat semua manfaat
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brand recommended by mums worldwide1

Dirancang untuk menyusui berkelanjutan

Terbukti secara klinis mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman*

  • 1 Botol

  • 9oz/260ml

  • Dot aliran lambat

  • 1 bulan+

Katup anti-kolik yang terbukti mengurangi kolik*

Katup anti-kolik yang terbukti mengurangi kolik*

Katup anti-kolik kami didesain untuk menghalangi udara masuk ke perut bayi untuk mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman. Saat bayi Anda minum, katup lentur yang terintegrasi dalam dot memasukkan udara ke botol untuk mencegah terbentuknya vakum dan mengalirkannya ke bagian belakang botol. Katup menjaga udara tetap dalam botol dan tidak masuk ke perut bayi untuk membantu mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman.

Rengekan berkurang 60% di malam hari*

Rengekan berkurang 60% di malam hari*

Botol Philips Avent Anti-kolik mengurangi rewel. Bayi yang minum dengan botol Philips Avent Classic+ 60% lebih tidak rewel di malam hari dibandingkan dengan bayi yang minum dari botol anti-kolik kompetitor.*

Tekstur bergelombang mencegah kempis untuk menyusui berkelanjutan

Tekstur bergelombang mencegah kempis untuk menyusui berkelanjutan

Bentuk dot menjadikannya pas menempel pada mulut bayi dan tekstur bergelombang membantu mencegah dot kempis untuk menyusui berkelanjutan yang nyaman.

Spesifikasi Teknis

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4.9

dari 5

104

Ulasan

99%

Merekomendasikan produk ini

2

02/04/2022

Indonesia

Indonesia

Produk memberi peran penting dalam merawat sikecil

Berdasarkan rekomendasi para ahli kesehatan dan iklan² dari luar negeri, produk ini baik untuk digunakan, telah teruji secara klinis dan baik digunakan untuk bayi dan hampir semua perlengkapan bayi produk philips avent saya gunakan.. Penggunaan susu botol klasik memudahkan dalam melakukan pemberian susu dan nyaman digunakan sikecil Akan merekomendasikan kepada saudara atau teman untuk menggunakan produk ini

Keunggulan

Mudah dibersihkan

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk SCF563/18 Botol susu Classic+

Tanggal Penggunaan 2021-03-01

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk SCF563/18 Botol susu Classic+

Tanggal Penggunaan 2021-03-01

31/03/2022

Indonesia

Indonesia

Botol Dot Anti Kolik Favorit

Botol dot Avent ini salah satu must have baby item karena setelah transisi ke botol avent ini anakku jarang banget rewel tidur lebih berkualita, memang seefektif itu cegah kolik dan kembung! Desainnya juga ergonomis dan mudah digenggam oleh baby. Dot nya juga ga kempis jadi anak lebih nyaman ketika menghisapnya. Selain itu botonya juga compact dengan model wideneck dan sudut bulat itu memudahkan sekali saat dicuci dengan bottle brush apapun, dan pastinya tidak mudah bocor. Pokoknya ini worth to buy dan wajib repurchase sih karena harganya pun sangat-sangat affordable! Thank u Philips Avent.

Keunggulan

Compact, mudah dibersihkan, affordable, anti kolic, tidak mudah bocor

Kekurangan

Tidak banyak variasi ukuran botol

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk SCF563/18 Botol susu Classic+

Tanggal Penggunaan 2020-03-31

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk SCF563/18 Botol susu Classic+

Tanggal Penggunaan 2020-03-31

31/03/2022

Indonesia

Indonesia

Banyak sekali manfaatnya

Saya menyukai banyak hal disini tentang semua produk ini

Keunggulan

Banyak manfaatnya

Kekurangan

Tidak ada

Ulasan ini dibuat untuk SCF563/18 Botol susu Classic+

Tanggal Penggunaan 2022-02-28

Ulasan ini dibuat untuk SCF563/18 Botol susu Classic+

Tanggal Penggunaan 2022-02-28

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Penafian

  1. Berdasarkan survei kepuasan online GemSeek Desember 2017 yang dilakukan di antara lebih dari 8.000 wanita pengguna produk dan merek perawatan anak 

  1. Pada usia 2 minggu, bayi yang minum dengan botol Philips Avent lebih jarang kolik, dan lebih jarang rewel di malam hari dibandingkan dengan bayi yang minum dengan botol merek lain.

  2. Desain dot terbukti mencegah dot kempis, menelan udara, dan gangguan selama menyusui.

  3. Apa itu kolik dan apa pengaruhnya pada bayi Anda? Kolik sebagian disebabkan udara yang tertelan saat menyusui, sehingga menyebabkan rasa tidak nyaman dalam sistem pencernaan bayi. Gejalanya meliputi menangis dan rewel.