Saya senang sekali sama produk dari philips avent karena dari awal lahiran bayiku cocok pake semua produknya philips avent. Contohnya Seperti Botol susu satu ini nih... bener bener deh must have item nya ibu ibu se indonesia dong. Karna botol susu ini Food grade material, BPA free, bebas bahan kimia berbahaya, jadi aman banget untuk bayiku. Botol susu ini juga telah teruji memiliki sistem anti-colic dirancang agar angin tidak masuk ke dalam aliran susu dan tertelan bayi, yang mampu mengurangi rasa tidak nyaman sehingga bayi kita tidak mudah rewel moms. Bentuk dot nya natural menyerupai puting susu ibu jadi Botol susu philips avent ini adalah pilihan yang tepat untuk ibu ibu seperti saya yang sedang mengombinasi pemberian ASI secara langsung dan susu formula dari botol. Desain spiral pada dot yang lentur memudahkan si kecil saat menghisap susu. Tekstur dot nya lembut, tidak kaku dan juga tidak tebal, sehingga pas digunakan oleh si kecil serta mencegah kebocoran saat menyusu. Botol Philips Avent ini tersedia banyak pilihan lo moms. Aliran dot nya juga dirancang sesuai usia bayi. Desainnya ergonomis dan ukuran botol nyaman untuk di pegang bayi. Botolnya memiliki cekungan yang mudah untuk di genggam si kecil. Anak ku syahna ini udah pandai pegang botol nya sendiri dari masih newborn moms. selain itu botol susu nya berleher lebar memudahkan kita untuk dapat membersihkan botol secara optimal dan menyeluruh. Banyak banget manfaat nya udah gitu gampang banget cari produknya dimana mana pun ada bahkan jika moms ke minimarket supermarket pasti udah banyak tersedia dimana mana si produk kesayangan aku ini. Emang yah Philips Avent ini dirancang agar bisa menggunakannya dalam jangka panjang dan dalam waktu lama moms jadi moms bisa berhemat juga kan. Banyak banget manfaat dan kelebihannya kan moms maka dari itu kenapa philips Avent ini menjadi favoritnya para moms millenial seperti kita sekarang ini.