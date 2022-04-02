2 year warranty
Dihentikan
Terbukti secara klinis mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman*
Botol Klasik kami telah dipercaya oleh para ibu selama 30 tahun, dan terus menjadi pilihan utama banyak kaum ibu. Dirancang untuk pengalaman menyusui yang menyenangkan dan mudah, botol ini terbukti secara klinis mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman.*
2 Botol
9oz/260ml
Dot aliran lambat
1 bulan+
Katup unik pada dot bergerak lentur sesuai irama menyusu bayi Anda. Susu hanya mengalir sesuai irama yang diinginkan bayi Anda untuk mencegah minum berlebihan dan muntah, sendawa dan gas
Tidur dan gizi amat penting bagi kesehatan dan kegembiraan bayi Anda. Sebuah uji klinis acak telah dilakukan untuk membuktikan apakah desain botol susu bayi memengaruhi "perilaku bayi". Botol susu Philips Avent Classic terbukti mengurangi rengekan secara signifikan sekitar 28 menit per hari dibandingkan dengan botol lain (46 menit vs 74 menit, p=0,05). Hal ini terbukti terutama di malam hari.**
Berkat bentuknya yang unik, botol susu menjadi mudah dipegang dan digenggam dari segala arah untuk kenyamanan maksimal, bahkan untuk tangan mungil bayi.
4.9
dari 5
104
Ulasan
99%
Merekomendasikan produk ini
02/04/2022
Indonesia
Bagian dari promosi
Produk memberi peran penting dalam merawat sikecil
Berdasarkan rekomendasi para ahli kesehatan dan iklan² dari luar negeri, produk ini baik untuk digunakan, telah teruji secara klinis dan baik digunakan untuk bayi dan hampir semua perlengkapan bayi produk philips avent saya gunakan.. Penggunaan susu botol klasik memudahkan dalam melakukan pemberian susu dan nyaman digunakan sikecil Akan merekomendasikan kepada saudara atau teman untuk menggunakan produk ini
Keunggulan
Mudah dibersihkan
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SCF563/18 Botol susu Classic+
Tanggal Penggunaan 2021-03-01
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SCF563/18 Botol susu Classic+
Tanggal Penggunaan 2021-03-01
UmmaK2
31/03/2022
Indonesia
Botol Dot Anti Kolik Favorit
Botol dot Avent ini salah satu must have baby item karena setelah transisi ke botol avent ini anakku jarang banget rewel tidur lebih berkualita, memang seefektif itu cegah kolik dan kembung! Desainnya juga ergonomis dan mudah digenggam oleh baby. Dot nya juga ga kempis jadi anak lebih nyaman ketika menghisapnya. Selain itu botonya juga compact dengan model wideneck dan sudut bulat itu memudahkan sekali saat dicuci dengan bottle brush apapun, dan pastinya tidak mudah bocor. Pokoknya ini worth to buy dan wajib repurchase sih karena harganya pun sangat-sangat affordable! Thank u Philips Avent.
Keunggulan
Compact, mudah dibersihkan, affordable, anti kolic, tidak mudah bocor
Kekurangan
Tidak banyak variasi ukuran botol
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SCF563/18 Botol susu Classic+
Tanggal Penggunaan 2020-03-31
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SCF563/18 Botol susu Classic+
Tanggal Penggunaan 2020-03-31
Ayudya
31/03/2022
Indonesia
Bagian dari promosi
Banyak sekali manfaatnya
Saya menyukai banyak hal disini tentang semua produk ini
Keunggulan
Banyak manfaatnya
Kekurangan
Tidak ada
Ulasan ini dibuat untuk SCF563/18 Botol susu Classic+
Tanggal Penggunaan 2022-02-28
Ulasan ini dibuat untuk SCF563/18 Botol susu Classic+
Tanggal Penggunaan 2022-02-28
Sesuai EU Directive (2011/8/EU)
Sebuah studi klinis menunjukkan bahwa pada usia 2 minggu, bayi yang minum dengan botol Avent lebih jarang kolik dibanding bayi yang minum menggunakan botol lain, khususnya di malam hari.