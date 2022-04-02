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Dihentikan

Philips AventBotol susu Classic

SCF683/27

4.9

| (104) Ulasan | 99% Merekomendasikan produk ini

Terbukti secara klinis mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman*

Botol Klasik kami telah dipercaya oleh para ibu selama 30 tahun, dan terus menjadi pilihan utama banyak kaum ibu. Dirancang untuk pengalaman menyusui yang menyenangkan dan mudah, botol ini terbukti secara klinis mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman.*

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Dipercaya selama 30 tahun

Terbukti secara klinis mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman*

  • 2 Botol

  • 9oz/260ml

  • Dot aliran lambat

  • 1 bulan+

Mudah menempel pada mulut bayi berkat katup dot yang unik

Katup unik pada dot bergerak lentur sesuai irama menyusu bayi Anda. Susu hanya mengalir sesuai irama yang diinginkan bayi Anda untuk mencegah minum berlebihan dan muntah, sendawa dan gas

Terbukti klinis mengurangi rengekan secara signifikan

Terbukti klinis mengurangi rengekan secara signifikan

Tidur dan gizi amat penting bagi kesehatan dan kegembiraan bayi Anda. Sebuah uji klinis acak telah dilakukan untuk membuktikan apakah desain botol susu bayi memengaruhi "perilaku bayi". Botol susu Philips Avent Classic terbukti mengurangi rengekan secara signifikan sekitar 28 menit per hari dibandingkan dengan botol lain (46 menit vs 74 menit, p=0,05). Hal ini terbukti terutama di malam hari.**

Bentuk ergonomis untuk kenyamanan maksimal

Bentuk ergonomis untuk kenyamanan maksimal

Berkat bentuknya yang unik, botol susu menjadi mudah dipegang dan digenggam dari segala arah untuk kenyamanan maksimal, bahkan untuk tangan mungil bayi.

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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Ulasan pelanggan dalam bentuk penilaian produk dan bintang bermanfaat bagi semua pelanggan. Ulasan ini membantu Anda mempelajari lebih lanjut tentang produk dan membuat keputusan pembelian. Setiap pelanggan yang telah membeli produk secara online atau di toko dapat mengirimkan ulasan

4.9

dari 5

104

Ulasan

99%

Merekomendasikan produk ini

2

02/04/2022

Indonesia

Indonesia

Produk memberi peran penting dalam merawat sikecil

Berdasarkan rekomendasi para ahli kesehatan dan iklan² dari luar negeri, produk ini baik untuk digunakan, telah teruji secara klinis dan baik digunakan untuk bayi dan hampir semua perlengkapan bayi produk philips avent saya gunakan.. Penggunaan susu botol klasik memudahkan dalam melakukan pemberian susu dan nyaman digunakan sikecil Akan merekomendasikan kepada saudara atau teman untuk menggunakan produk ini

Keunggulan

Mudah dibersihkan

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk SCF563/18 Botol susu Classic+

Tanggal Penggunaan 2021-03-01

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk SCF563/18 Botol susu Classic+

Tanggal Penggunaan 2021-03-01

31/03/2022

Indonesia

Indonesia

Botol Dot Anti Kolik Favorit

Botol dot Avent ini salah satu must have baby item karena setelah transisi ke botol avent ini anakku jarang banget rewel tidur lebih berkualita, memang seefektif itu cegah kolik dan kembung! Desainnya juga ergonomis dan mudah digenggam oleh baby. Dot nya juga ga kempis jadi anak lebih nyaman ketika menghisapnya. Selain itu botonya juga compact dengan model wideneck dan sudut bulat itu memudahkan sekali saat dicuci dengan bottle brush apapun, dan pastinya tidak mudah bocor. Pokoknya ini worth to buy dan wajib repurchase sih karena harganya pun sangat-sangat affordable! Thank u Philips Avent.

Keunggulan

Compact, mudah dibersihkan, affordable, anti kolic, tidak mudah bocor

Kekurangan

Tidak banyak variasi ukuran botol

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk SCF563/18 Botol susu Classic+

Tanggal Penggunaan 2020-03-31

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk SCF563/18 Botol susu Classic+

Tanggal Penggunaan 2020-03-31

31/03/2022

Indonesia

Indonesia

Banyak sekali manfaatnya

Saya menyukai banyak hal disini tentang semua produk ini

Keunggulan

Banyak manfaatnya

Kekurangan

Tidak ada

Ulasan ini dibuat untuk SCF563/18 Botol susu Classic+

Tanggal Penggunaan 2022-02-28

Ulasan ini dibuat untuk SCF563/18 Botol susu Classic+

Tanggal Penggunaan 2022-02-28

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Penafian

  1. Sesuai EU Directive (2011/8/EU)

  2. Sebuah studi klinis menunjukkan bahwa pada usia 2 minggu, bayi yang minum dengan botol Avent lebih jarang kolik dibanding bayi yang minum menggunakan botol lain, khususnya di malam hari.