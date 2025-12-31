ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Semua seri

  • Foto produk tunggal
  • Foto produk tunggal

Dihentikan

Headset mono Bluetooth®

SHB1103/97

Nyaman dan bicara aman bebas genggam

nyaman dengan desain Kecil dan Ringan untuk berbicara berjam-jam

Lihat semua manfaat

Nyaman dan bicara aman bebas genggam

Panggilan yang jelas dan bebas gema

Nikmati panggilan yang jelas dan bebas gema dengan headset yang dilengkapi mikrofon yang sangat sensitif dengan desain akustik cerdas.

Bicara bebas-genggam nirkabel yang didukung Bluetooth

Menggunakan ponsel tanpa headset tidaklah nyaman dan aman. Di banyak lokasi, menelepon tanpa headset saat mengemudi dianggap ilegal. Perangkat bebas-genggam berkabel hanya membuat rumit. Headset Bluetooth menggantikan kabel dengan koneksi Bluetooth nirkabel jarak pendek, sehingga tangan Anda bebas dan kebebasan Anda untuk bergerak tidak terhambat oleh kabel. Karena energi yang ditransmisikan dekat dengan kepala Anda jauh lebih rendah dari yang terpancar dari ponsel Anda, Bluetooth juga menurunkan potensi risiko yang terkait dengan radiasi ponsel.

Manajemen panggilan nirkabel

Kelola panggilan tanpa menggunakan ponsel, termasuk menerima dan menolak panggilan, panggilan menggunakan suara dan panggilan ulang. Panggilan menggunakan suara dan panggilan ulang harus didukung oleh ponsel Anda.

Spesifikasi Teknis

Dapatkan dukungan untuk produk ini

Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip

Ulasan

Mulai hidup sehat. Daftar & dapatkan penawaran eksklusif

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

Saya ingin menerima pemberitahuan promosi—berdasarkan preferensi dan kebiasaan saya—tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips. Saya bisa berhenti berlangganan dengan mudah kapan saja!

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.