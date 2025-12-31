Bicara bebas-genggam nirkabel yang didukung Bluetooth

Menggunakan ponsel tanpa headset tidaklah nyaman dan aman. Di banyak lokasi, menelepon tanpa headset saat mengemudi dianggap ilegal. Perangkat bebas-genggam berkabel hanya membuat rumit. Headset Bluetooth menggantikan kabel dengan koneksi Bluetooth nirkabel jarak pendek, sehingga tangan Anda bebas dan kebebasan Anda untuk bergerak tidak terhambat oleh kabel. Karena energi yang ditransmisikan dekat dengan kepala Anda jauh lebih rendah dari yang terpancar dari ponsel Anda, Bluetooth juga menurunkan potensi risiko yang terkait dengan radiasi ponsel.