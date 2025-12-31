2 year warranty
Dihentikan
SHB1703D/97
Suara sebening kristal
Berbicara dan Mendengarkan musik dengan Peringatan Suara, Perintah Suara, dan Mendukung banyak perangkat
In-ear
Hitam
Nikmati panggilan yang jelas dan bebas gema dengan headset yang dilengkapi mikrofon yang sangat sensitif dengan desain akustik cerdas.
Menggunakan ponsel tanpa headset tidaklah nyaman dan aman. Di banyak lokasi, menelepon tanpa headset saat mengemudi dianggap ilegal. Perangkat bebas-genggam berkabel hanya membuat rumit. Headset Bluetooth menggantikan kabel dengan koneksi Bluetooth nirkabel jarak pendek, sehingga tangan Anda bebas dan kebebasan Anda untuk bergerak tidak terhambat oleh kabel. Karena energi yang ditransmisikan dekat dengan kepala Anda jauh lebih rendah dari yang terpancar dari ponsel Anda, Bluetooth juga menurunkan potensi risiko yang terkait dengan radiasi ponsel.
Kelola panggilan tanpa menggunakan ponsel, termasuk menerima dan menolak panggilan, panggilan menggunakan suara dan panggilan ulang. Panggilan menggunakan suara dan panggilan ulang harus didukung oleh ponsel Anda.
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