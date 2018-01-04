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Dihentikan

Headphone hi-fi nirkabel

SHC1300/00

4

| (2) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Kenyamanan nirkabel dengan transmisi inframerah

Headphone nirkabel inframerah berukuran penuh menggabungkan kualitas dan kemudahan untuk menikmati TV atau musik di rumah Anda.

Lihat semua manfaat

Untuk TV

Kenyamanan nirkabel dengan transmisi inframerah

  • Driver 32mm/closed-back

  • Over-ear

Desain ringan meningkatkan kenyamanan untuk penggunaan yang lama.

Bahan berkualitas yang tangguh dan ringan dari headphone Philips ini meningkatkan kenyamanan saat dipakai dalam waktu lama.

RF frekuensi tinggi memastikan penerimaan jelas dan tajam

Menggunakan modulasi frekuensi sangat tinggi (RF) untuk sambungan transmisi yang memastikan penerimaan tajam dan jelas.

Pengaturan mudah & sederhana

Spesifikasi Teknis

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4.0

dari 5

2

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

5
3
2
1

04/01/2018

Indonesia

Indonesia

good value

easy to set up, easy to use, ok battery life, ok build quality, and pretty good sound for the money

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk SHC1300 Wireless hi-fi headphones

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk SHC1300 Wireless hi-fi headphones

25/08/2013

Australia

Australia

Love the product.

Also I must tell you that I am still using my 51 year old Philips hand mixer. It has had much use over the years and still works as new. Thank you Philips Regards Anne

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk SHC1300 Wireless hi-fi headphones

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk SHC1300 Wireless hi-fi headphones

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Penafian

  1. Baterai tidak termasuk