2 year warranty
Dihentikan
Kenyamanan nirkabel dengan transmisi inframerah
Headphone nirkabel inframerah berukuran penuh menggabungkan kualitas dan kemudahan untuk menikmati TV atau musik di rumah Anda.
Driver 32mm/closed-back
Over-ear
Bahan berkualitas yang tangguh dan ringan dari headphone Philips ini meningkatkan kenyamanan saat dipakai dalam waktu lama.
Menggunakan modulasi frekuensi sangat tinggi (RF) untuk sambungan transmisi yang memastikan penerimaan tajam dan jelas.
4.0
dari 5
2
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
zeldin
04/01/2018
Indonesia
good value
easy to set up, easy to use, ok battery life, ok build quality, and pretty good sound for the money
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SHC1300 Wireless hi-fi headphones
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SHC1300 Wireless hi-fi headphones
Potnpan38
25/08/2013
Australia
Love the product.
Also I must tell you that I am still using my 51 year old Philips hand mixer. It has had much use over the years and still works as new. Thank you Philips Regards Anne
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SHC1300 Wireless hi-fi headphones
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SHC1300 Wireless hi-fi headphones
Baterai tidak termasuk