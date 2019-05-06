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Dihentikan

Headphone hi-fi nirkabel

SHC2000/00

2

| (1) Ulasan

Nirkabel IR

Headphone over-ear nirkabel inframerah yang dapat diisi ulang ini menggabungkan kualitas dan kemudahan untuk menikmati TV atau musik di rumah Anda.

Lihat semua manfaat

Untuk TV

Nirkabel IR

  • Dapat disesuaikan

  • Transmisi inframerah

Desain ringan meningkatkan kenyamanan untuk penggunaan yang lama.

Bahan berkualitas yang tangguh dan ringan dari headphone Philips ini meningkatkan kenyamanan saat dipakai dalam waktu lama.

Headband dalam yang bisa disesuaikan sendiri menjamin kenyamanan

Headband dalam pada headphone Philips ini memudahkan Anda memasangkannya ke kepala. Mekanismenya disesuaikan secara otomatis untuk kenyamanan Anda.

ALC membantu mencegah distorsi audio sinyal input

Sirkuit elektronik cerdas memastikan tingkat input audio disesuaikan secara otomatis ke tingkat yang tepat, mencegah distorsi dan menjamamin kenyamanan Anda selama mendengarkan.

Spesifikasi Teknis

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2.0

dari 5

1

Ulasan

5
4
3
1

06/05/2019

New Zealand

New Zealand

I have not felt satisfied because of the interference

I have had the headphones for a while and have not had much luck with them. Too much radio interference when I have them connected to the TV. I have tried everything i can think of to make them work. No luck Eventually I bought a Sony set, they work fine. But I don't want to give up on my Philip's SHC2000 set. Can u help me. Regards Neale

Ulasan ini dibuat untuk SHC2000 Wireless Headphone

Ulasan ini dibuat untuk SHC2000 Wireless Headphone

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