2 year warranty
Dihentikan
SHC2000/10
Bahan berkualitas yang tangguh dan ringan dari headphone Philips ini meningkatkan kenyamanan saat dipakai dalam waktu lama.
Headband dalam pada headphone Philips ini memudahkan Anda memasangkannya ke kepala. Mekanismenya disesuaikan secara otomatis untuk kenyamanan Anda.
Menggunakan modulasi frekuensi sangat tinggi (RF) untuk sambungan transmisi yang memastikan penerimaan tajam dan jelas.
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2.0
dari 5
1
Ulasan
Steely
06/05/2019
New Zealand
I have not felt satisfied because of the interference
I have had the headphones for a while and have not had much luck with them. Too much radio interference when I have them connected to the TV. I have tried everything i can think of to make them work. No luck Eventually I bought a Sony set, they work fine. But I don't want to give up on my Philip's SHC2000 set. Can u help me. Regards Neale
Ulasan ini dibuat untuk SHC2000 Wireless Headphone
Ulasan ini dibuat untuk SHC2000 Wireless Headphone