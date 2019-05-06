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SHC2000 Wireless Headphone

SHC2000/10

2

| (1) Ulasan

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Desain ringan meningkatkan kenyamanan untuk penggunaan yang lama.

Bahan berkualitas yang tangguh dan ringan dari headphone Philips ini meningkatkan kenyamanan saat dipakai dalam waktu lama.

Headband dalam yang bisa disesuaikan sendiri menjamin kenyamanan

Headband dalam pada headphone Philips ini memudahkan Anda memasangkannya ke kepala. Mekanismenya disesuaikan secara otomatis untuk kenyamanan Anda.

RF frekuensi tinggi memastikan penerimaan jelas dan tajam

Menggunakan modulasi frekuensi sangat tinggi (RF) untuk sambungan transmisi yang memastikan penerimaan tajam dan jelas.

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2.0

dari 5

1

Ulasan

5
4
3
1

06/05/2019

New Zealand

New Zealand

I have not felt satisfied because of the interference

I have had the headphones for a while and have not had much luck with them. Too much radio interference when I have them connected to the TV. I have tried everything i can think of to make them work. No luck Eventually I bought a Sony set, they work fine. But I don't want to give up on my Philip's SHC2000 set. Can u help me. Regards Neale

Ulasan ini dibuat untuk SHC2000 Wireless Headphone

Ulasan ini dibuat untuk SHC2000 Wireless Headphone

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