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Dihentikan

Headphone headband

SHL3000BL/00

1

| (1) Ulasan

Suara dahsyat

Headphone Philips SHL3000 ini menghadirkan suara dan bass yang dahsyat. Dirancang dengan earshell lembut dan empuk yang bisa berputar, Anda akan mendapatkan pengalaman mendengarkan yang sempurna sambil beraktivitas.

Lihat semua manfaat

Headphone dengan gaya monitoring DJ

Suara dahsyat

  • Gaya monitor DJ

  • Biru

Kabel 1,2 m yang ideal untuk penggunaan luar ruangan

Panjang kabel yang ideal membuat Anda bisa meletakkan peranti audio di mana pun Anda inginkan.

Akustik tipe tertutup menghasilkan isolasi suara yang baik

Akustik tipe tertutup pada headphone Philips ini menghasilkan isolasi suara yang baik.

Dapat dilipat mendatar agar mudah dibawa

Spesifikasi Teknis

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1.0

dari 5

1

Ulasan

5
4
3
2

07/09/2014

Australia

Australia

Stopped working after 8 weeks

These headphones stopped working for me after only 8 weeks. I plug them in and no sound. Not happy with this product at all.

Ulasan ini dibuat untuk SHL3000BL Headband headphones

Ulasan ini dibuat untuk SHL3000BL Headband headphones

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