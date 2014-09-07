2 year warranty
Dihentikan
SHL3000BL/00
Suara dahsyat
Headphone Philips SHL3000 ini menghadirkan suara dan bass yang dahsyat. Dirancang dengan earshell lembut dan empuk yang bisa berputar, Anda akan mendapatkan pengalaman mendengarkan yang sempurna sambil beraktivitas.
Gaya monitor DJ
Biru
Panjang kabel yang ideal membuat Anda bisa meletakkan peranti audio di mana pun Anda inginkan.
Akustik tipe tertutup pada headphone Philips ini menghasilkan isolasi suara yang baik.
1.0
dari 5
1
Ulasan
Jodes
07/09/2014
Australia
Stopped working after 8 weeks
These headphones stopped working for me after only 8 weeks. I plug them in and no sound. Not happy with this product at all.
Ulasan ini dibuat untuk SHL3000BL Headband headphones
Ulasan ini dibuat untuk SHL3000BL Headband headphones