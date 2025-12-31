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Semua seri

  • Percakapan jernih, desain ringan.
  • Percakapan jernih, desain ringan.

Dihentikan

Headphone nirkabel dengan mikrofon

SHM5178BK/00

Percakapan jernih, desain ringan.

Philips SHM5178BK adalah headphone nirkabel ringan yang memberikan kenyamanan terbaik.

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Percakapan jernih, desain ringan.

  • Kualitas suara panggilan jernih

Spesifikasi Teknis

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