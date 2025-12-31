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2 year warranty
Headphone
Semua seri
Headphone nirkabel dengan mikrofon
Dihentikan
SHM5178BK/00
Percakapan jernih, desain ringan.
Philips SHM5178BK adalah headphone nirkabel ringan yang memberikan kenyamanan terbaik.
Kualitas suara panggilan jernih
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