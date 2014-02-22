2 year warranty
Dihentikan
Suara Bass Ekstra
Headband dengan mikrofon bersensitivitas tinggi ini memberikan suara yang seimbang dan extra bass. Setel bantalan telinga menggunakan pola yang ada atau ciptakan kreasi Anda sendiri. Dilengkapi inline mute dan kontrol volume.
On-ear
Putih
Anda dapat mengkustomisasi earcan dengan 1 dari 3 pola earcan yang disertakan atau buat desain Anda sendiri
Bantalan ekstra lembut menghadirkan kenyamanan lebih tanpa rasa gerah. Headband dengan bantalan yang dapat disesuaikan menjamin kenyamanan serasa sedang tidak memakai headset.
Meskipun jauh dari mulut, mikrofon mini bersensitivitas tinggi tetap dapat menangkap suara Anda sehingga orang lain dapat mendengar Anda dengan jelas
4.0
dari 5
1
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Gajaen
22/02/2014
Malaysia
Feel for the mobile gamer/chatter/smartphone user
It's nice and powerful and very affordable. Also liked the cool customizable designs. Light weight and can be used for long hours. Easy for a spectacles user as well.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SHM7110U PC Headset
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SHM7110U PC Headset