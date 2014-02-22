ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Semua seri

  • Foto produk tunggal
  • Foto produk alternatif
  • Foto kemasan
  • Foto produk tunggal
  • Foto produk alternatif
  • Foto kemasan

Dihentikan

Headset PC

SHM7110U/97

4

| (1) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Suara Bass Ekstra

Headband dengan mikrofon bersensitivitas tinggi ini memberikan suara yang seimbang dan extra bass. Setel bantalan telinga menggunakan pola yang ada atau ciptakan kreasi Anda sendiri. Dilengkapi inline mute dan kontrol volume.

Lihat semua manfaat

Bantalan empuk untuk kenyamanan mendengarkan lebih lama

Suara Bass Ekstra

  • On-ear

  • Putih

3 pola disertakan atau opsi untuk menggunakan desain pilihan Anda

Anda dapat mengkustomisasi earcan dengan 1 dari 3 pola earcan yang disertakan atau buat desain Anda sendiri

Headband dengan bantalan yang dapat disesuaikan agar pas dan nyaman

Bantalan ekstra lembut menghadirkan kenyamanan lebih tanpa rasa gerah. Headband dengan bantalan yang dapat disesuaikan menjamin kenyamanan serasa sedang tidak memakai headset.

Mikrofon mini bersensitivitas tinggi

Meskipun jauh dari mulut, mikrofon mini bersensitivitas tinggi tetap dapat menangkap suara Anda sehingga orang lain dapat mendengar Anda dengan jelas

Spesifikasi Teknis

Dapatkan dukungan untuk produk ini

Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip

Ulasan

Ulasan ini dikelola oleh Bazaarvoice dan mematuhi Kebijakan Keaslian Bazaarvoice, yang didukung oleh teknologi anti-penipuan dan analisis manusia. Detail selengkapnya dapat ditemukan di
Ulasan pelanggan dalam bentuk penilaian produk dan bintang bermanfaat bagi semua pelanggan. Ulasan ini membantu Anda mempelajari lebih lanjut tentang produk dan membuat keputusan pembelian. Setiap pelanggan yang telah membeli produk secara online atau di toko dapat mengirimkan ulasan

4.0

dari 5

1

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

5
3
2
1

22/02/2014

Malaysia

Malaysia

Feel for the mobile gamer/chatter/smartphone user

It's nice and powerful and very affordable. Also liked the cool customizable designs. Light weight and can be used for long hours. Easy for a spectacles user as well.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk SHM7110U PC Headset

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk SHM7110U PC Headset

Mulai hidup sehat. Daftar & dapatkan penawaran eksklusif

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

Saya ingin menerima pemberitahuan promosi—berdasarkan preferensi dan kebiasaan saya—tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips. Saya bisa berhenti berlangganan dengan mudah kapan saja!

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.