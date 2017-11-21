2 year warranty
Dihentikan
Kenyamanan terbaik dan sepenuhnya dapat disetel
Headphone ringan berukuran penuh dengan headband yang dapat disetel sepenuhnya dan earshell untuk memungkinkan pemakaian sempurna dan mendengarkan dengan nyaman
Driver 40mm/open-back
Over-ear
Earshell ukuran penuh dari headphone Philips ini tidak hanya menutupi seluruh telinga untuk kualitas suara lebih baik, tetapi juga menyediakan ruang untuk driver performa tinggi yang lebih besar.
Bantalan telinga berbentuk spesial terbuat dari bahan yang mewah memastikan headphone pas untuk segala ukuran, menjamin kenyamanan maksimal. Mencegah kebocoran audio dan meningkatkan performa bass. Bantalan telinga ini dibentuk sedemikian rupa sehingga pas dengan area di sekitar telinga Anda.
Panjang kabel yang ideal memberikan Anda lebih banyak kebebasan bergerak dan pilihan untuk membawa perangkat audio Anda.
4.8
dari 5
8
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Iqbal
21/11/2017
Indonesia
Nice
This headphone is have good quality and This is sooo good price to performnce...
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SHP2000 Stereo Headphones
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SHP2000 Stereo Headphones
Hafiz
14/05/2017
Malaysia
Better than SHP1900
The sound are incredible, deep bass and clear sounds effects.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SHP2000 Stereo Headphones
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SHP2000 Stereo Headphones
MarkJ44
26/06/2022
Philippines
My College Buddy
Although it seems some reviews say this headphone is bad, for me it wasn't, ngl, this thing lasted for five years to me, i bought this way back in 2017, and it died today (sad noises) the wire broke from being too old, which I believe is normal since it lasted for that long. but it saddens me cause i have no more monitor to use, BEST HEADPHONE I'VE SPENT.
Keunggulan
Lasted than my past relationships, Trustworthy brand, the sound is good, very reliable, and very comfy
Kekurangan
Low volume using windows (You really have to increase the volume)
Ulasan ini dibuat untuk SHP2000 Stereo Headphones
Tanggal Penggunaan 2020-06-26
Ulasan ini dibuat untuk SHP2000 Stereo Headphones
Tanggal Penggunaan 2020-06-26