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Dihentikan

Headphone Stereo

SHP2000/97

4.8

| (8) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Kenyamanan terbaik dan sepenuhnya dapat disetel

Headphone ringan berukuran penuh dengan headband yang dapat disetel sepenuhnya dan earshell untuk memungkinkan pemakaian sempurna dan mendengarkan dengan nyaman

Lihat semua manfaat

Untuk musik, PC, TV

Kenyamanan terbaik dan sepenuhnya dapat disetel

  • Driver 40mm/open-back

  • Over-ear

Seluruh telinga tertutup untuk mengoptimalkan kualitas suara

Earshell ukuran penuh dari headphone Philips ini tidak hanya menutupi seluruh telinga untuk kualitas suara lebih baik, tetapi juga menyediakan ruang untuk driver performa tinggi yang lebih besar.

Bantalan telinga meningkatkan kenyamanan dan respons bass

Bantalan telinga berbentuk spesial terbuat dari bahan yang mewah memastikan headphone pas untuk segala ukuran, menjamin kenyamanan maksimal. Mencegah kebocoran audio dan meningkatkan performa bass. Bantalan telinga ini dibentuk sedemikian rupa sehingga pas dengan area di sekitar telinga Anda.

Kabel sepanjang 2m yang memungkinkan Anda memasukkan pemutar ke tas

Panjang kabel yang ideal memberikan Anda lebih banyak kebebasan bergerak dan pilihan untuk membawa perangkat audio Anda.

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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4.8

dari 5

8

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

3
2
1

21/11/2017

Indonesia

Indonesia

Nice

This headphone is have good quality and This is sooo good price to performnce...

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk SHP2000 Stereo Headphones

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk SHP2000 Stereo Headphones

14/05/2017

Malaysia

Malaysia

Better than SHP1900

The sound are incredible, deep bass and clear sounds effects.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk SHP2000 Stereo Headphones

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk SHP2000 Stereo Headphones

26/06/2022

Philippines

Philippines

My College Buddy

Although it seems some reviews say this headphone is bad, for me it wasn't, ngl, this thing lasted for five years to me, i bought this way back in 2017, and it died today (sad noises) the wire broke from being too old, which I believe is normal since it lasted for that long. but it saddens me cause i have no more monitor to use, BEST HEADPHONE I'VE SPENT.

Keunggulan

Lasted than my past relationships, Trustworthy brand, the sound is good, very reliable, and very comfy

Kekurangan

Low volume using windows (You really have to increase the volume)

Ulasan ini dibuat untuk SHP2000 Stereo Headphones

Tanggal Penggunaan 2020-06-26

Ulasan ini dibuat untuk SHP2000 Stereo Headphones

Tanggal Penggunaan 2020-06-26

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