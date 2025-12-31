2 year warranty
Dihentikan
SHP9000/00
Suara jernih berdefinisi tinggi
Headphone unggulan dengan definisi tinggi menghadirkan citra suara yang sangat mendetail. Driver speaker yang dirancang khusus akan bereaksi dengan sangat presisi terhadap sinyal audio. Respons frekuensi ultra lebar.
Suara jernih berdefinisi tinggi
Driver speaker 50 mm memadukan sensitivitas bahan Mylar komposit dengan keunggulan neodimium untuk sirkuit magnetik untuk menghasilkan suara bertenaga yang bebas distorsi.
Yakinlah bahwa lapisan logam mulia pada colokan akan memberikan koneksi yang lebih andal untuk audio berkualitas lebih baik.
Earshell ukuran penuh dari headphone Philips ini tidak hanya menutupi seluruh telinga untuk kualitas suara lebih baik, tetapi juga menyediakan ruang untuk driver performa tinggi yang lebih besar.
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