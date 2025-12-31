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Cineos SHP9000 HiFi Stereo Headphones

SHP9000/97

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Driver speaker 50mm menghasilkan suara tanpa distorsi yang terdengar

Driver speaker 50 mm memadukan sensitivitas bahan Mylar komposit dengan keunggulan neodimium untuk sirkuit magnetik untuk menghasilkan suara bertenaga yang bebas distorsi.

Colokan berlapis emas 24k memastikan koneksi yang ekstra andal

Yakinlah bahwa lapisan logam mulia pada colokan akan memberikan koneksi yang lebih andal untuk audio berkualitas lebih baik.

Seluruh telinga tertutup untuk mengoptimalkan kualitas suara

Earshell ukuran penuh dari headphone Philips ini tidak hanya menutupi seluruh telinga untuk kualitas suara lebih baik, tetapi juga menyediakan ruang untuk driver performa tinggi yang lebih besar.

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