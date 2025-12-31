2 year warranty
Dihentikan
SHP9000/97
Driver speaker 50 mm memadukan sensitivitas bahan Mylar komposit dengan keunggulan neodimium untuk sirkuit magnetik untuk menghasilkan suara bertenaga yang bebas distorsi.
Yakinlah bahwa lapisan logam mulia pada colokan akan memberikan koneksi yang lebih andal untuk audio berkualitas lebih baik.
Earshell ukuran penuh dari headphone Philips ini tidak hanya menutupi seluruh telinga untuk kualitas suara lebih baik, tetapi juga menyediakan ruang untuk driver performa tinggi yang lebih besar.
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