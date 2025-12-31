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Dihentikan

ActionFit SHQ2200 Sports in ear headphones

SHQ2200/10

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Ear hook bisa disesuaikan yang sudah dipatenkan agar aman saat dikenakan

Ear hook bisa disesuaikan yang sudah dipatenkan agar aman saat dikenakan

Dengan ear hook yang dapat disesuaikan dan sudah dipatenkan, headphone ActionFit dijamin akan pas, aman, dan nyaman saat dikenakan. Kaitkan headphone di daun telinga dan geser pengait yang bisa disesuaikan ke atas atau bawah agar pas di telinga. Anda kini siap menaklukkan segala jenis olahraga atau medan – headphone akan tetap terpasang apa pun kondisinya.

Penutup karet anti-selip menjaga headphone tetap di dalam - setiap saat

Penutup karet anti-selip menjaga headphone tetap di dalam - setiap saat

Headphone ActionFit dibuat dari karet anti-selip kualitas tinggi yang artinya, begitu dipasang di telinga, headphone akan tetap terpasang dengan aman dan nyaman – seberat atau selama apa pun Anda berolahraga.

Klip kabel dan kantong pelindung untuk penggunaan dan penyimpanan mudah

Headphone ActionFit dilengkapi dengan klip dan kantong sendiri untuk pengelolaan kabel dan penyimpanan yang mudah. Nikmati olahraga tanpa kabel kusut dengan klip, lalu simpan headphone di dalam kantong berpori. Tak perlu khawatir terkena keringat!

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