2 year warranty
Dihentikan
SHQ2200/10
Dengan ear hook yang dapat disesuaikan dan sudah dipatenkan, headphone ActionFit dijamin akan pas, aman, dan nyaman saat dikenakan. Kaitkan headphone di daun telinga dan geser pengait yang bisa disesuaikan ke atas atau bawah agar pas di telinga. Anda kini siap menaklukkan segala jenis olahraga atau medan – headphone akan tetap terpasang apa pun kondisinya.
Headphone ActionFit dibuat dari karet anti-selip kualitas tinggi yang artinya, begitu dipasang di telinga, headphone akan tetap terpasang dengan aman dan nyaman – seberat atau selama apa pun Anda berolahraga.
Headphone ActionFit dilengkapi dengan klip dan kantong sendiri untuk pengelolaan kabel dan penyimpanan yang mudah. Nikmati olahraga tanpa kabel kusut dengan klip, lalu simpan headphone di dalam kantong berpori. Tak perlu khawatir terkena keringat!
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