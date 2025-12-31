Ear hook bisa disesuaikan yang sudah dipatenkan agar aman saat dikenakan

Dengan ear hook yang dapat disesuaikan dan sudah dipatenkan, headphone ActionFit dijamin akan pas, aman, dan nyaman saat dikenakan. Kaitkan headphone di daun telinga dan geser pengait yang bisa disesuaikan ke atas atau bawah agar pas di telinga. Anda kini siap menaklukkan segala jenis olahraga atau medan – headphone akan tetap terpasang apa pun kondisinya.