2 year warranty
Dihentikan
SPA20/00
Suara luar biasa
Sangat cocok untuk musik, suara, dan soundtrack! Cukup sambungkan ke notebook Anda dan musik dan suara Anda akan menjadi hidup untuk pengalaman mendengarkan yang luar biasa. Manajemen kabel yang praktis berarti meja Anda tetap tampak rapi dan bersih!
USB
Audio-In
Speaker PC Phillips ini menyediakan kualitas suara yang bagus dengan suara bass yang kaya yang kaya dari sistem kotak pengeras suara.
Dengan kenyamanan plug-and-play, sambungkan kabel USB langsung ke port USB apapun dan notebook Anda secara otomatis mengenali ini sebagai perangkat penyimpanan massal USB yang bisa dilepas.
Buat sebuah koneksi yang mudah dan nikmati semua musik Anda dari perangkat dan komputer portabel Anda. Colokkan perangkat ke port AUDIO-IN (3,5 mm) pada set Philips Anda. Dengan komputer, koneksi dapat dibuat dari keluaran headset. Saat sudah terhubung, Anda dapat menikmati seluruh koleksi musik secara langsung pada set speaker yang superior. Philips memberikan suara terbaik.
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