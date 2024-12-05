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  • Menghilangkan kusut pada segala jenis kain Menghilangkan kusut pada segala jenis kain Menghilangkan kusut pada segala jenis kain

    Seri 1000 Steamer pakaian

    STE1030/20

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Menghilangkan kusut pada segala jenis kain

    Steamer Pakaian Seri 1000 Philips merupakan penunjang Anda sehari-hari untuk menghilangkan kusut pada pakaian dengan mudah. Berkat berbagai pengaturan uap dan tangki airnya yang besar, Anda dapat menyetrika segala jenis kain dengan cepat, praktis, dan efektif tanpa gangguan.

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    Seri 1000 Steamer pakaian

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    Menghilangkan kusut pada segala jenis kain

    Uap banyak dengan tangki air 1,8 l

    • Tangki air lepas-pasang 1,8 l
    • Stylemat bawaan
    • 3 setelan uap
    • Semburan uap terus-menerus 36 g/mnt
    • Menghilangkan bakteri* hingga 99,9%
    Tangki air besar lepas-pasang

    Tangki air besar lepas-pasang

    Tangki air 1,8 l yang besar dapat dilepas-pasang untuk memudahkan pengisian ulang air serta penggunaan yang lama tanpa gangguan.

    Semburan uap konstan hingga 36 g/mnt

    Semburan uap konstan hingga 36 g/mnt

    Mesin uapnya menghasilkan uap konstan yang kuat sebanyak 36 g/mnt untuk menghilangkan kusut pada pakaian hanya dengan beberapa sapuan

    Berbagai pengaturan uap untuk hasil yang lebih baik

    Berbagai pengaturan uap untuk hasil yang lebih baik

    Sesuaikan pengaturan uap pilihan Anda untuk hasil yang optimal pada kain yang berbeda. Gunakan uap rendah untuk kain yang tipis dan uap kuat untuk kain yang lebih tebal dan mantel.

    Stylemat bawaan untuk topangan yang lebih baik

    Stylemat bawaan untuk topangan yang lebih baik

    Stylemat memberikan topangan vertikal yang lembut saat menyetrika. Gantung pakaian Anda di Stylemat untuk mendapatkan hasil yang rapi dengan mudah.

    Waktu pemanasan 45 detik, siap dalam sekejap

    Waktu pemanasan 45 detik, siap dalam sekejap

    Kapan pun Anda membutuhkannya, steamer Anda segera siap dalam 45 detik untuk merapikan pakaian.

    Aman untuk pakaian yang bisa disetrika

    Aman untuk pakaian yang bisa disetrika

    Steamer ini aman digunakan untuk semua pakaian dan kain yang bisa disetrika. Pelat uapnya dapat dengan aman ditekan pada pakaian tanpa risiko terbakar. Solusi ini amat cocok untuk pakaian yang membutuhkan perawatan ekstra, seperti yang berbahan sutra.

    Membunuh 99,9% bakteri dan tungau* untuk menyegarkan kembali pakaian

    Membunuh 99,9% bakteri dan tungau* untuk menyegarkan kembali pakaian

    Uap panas konstan membunuh 99,9% bakteri dan tungau* serta menghilangkan bau tak sedap untuk menjaga pakaian tetap segar.

    Dua tiang yang tingginya dapat diatur sesuai kebutuhan

    Dua tiang yang tingginya dapat diatur sesuai kebutuhan

    Tinggi kedua tiangnya dapat diatur sesuai kebutuhan untuk menggantung dan menyetrika pakaian dengan mudah.

    Aksesori bawaan untuk pengalaman yang lebih baik

    Aksesori bawaan untuk pengalaman yang lebih baik

    Aksesori tambahan disertakan bersama steamer untuk meningkatkan pengalaman menyetrika: sarung tangan tahan panas untuk perlindungan ekstra, sikat kain untuk penetrasi uap yang maksimal, dan gantungan pakaian di bagian atas untuk memudahkan penggunaan.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi Umum

      Waktu pemanasan
      45 detik

    • Manajemen kerak

      Pembersihan kerak
      Pembilasan mudah

    • Spesifikasi Teknis

      Voltase
      • 220–240 V  V
      • 110 V (TW)  V
      Dimensi kemasan
      35 x 34.7 x 42.7  cm
      Bahan pelat uap
      Plastik
      Tiang
      Tiang ganda
      Roda terintegrasi
      Tidak
      Daya
      • 1800 W
      • 1.600 W (TW)
      Negara produksi
      Tiongkok
      Laju uap
      36 g/mnt
      Semburan uap
      Tidak
      Pengaturan uap
      3
      Pemicu uap
      Tidak
      Tangki air
      1,8 l lepas-pasang
      Aksesori
      Gantungan Pakaian, Sarung Tangan, Sikat

    • Desain

      Warna
      Deep azur

    • Mudah digunakan

      Aman untuk pakaian yang bisa disetrika
      Bahkan untuk pakaian yang membutuhkan perawatan ekstra, seperti sutra
      Panjang kabel listrik
      1,5  m
      Panjang selang
      1,33  m
      Dudukan setrika
      Ya, frontal, di atas
      Mati otomatis
      Tidak

    • Garansi

      Garansi umum
      2 tahun

    • Ukuran dan berat

      Dimensi kemasan (LxTxP)
      35 x 34,7 x 42,7  cm
      Berat total dengan kemasan
      4,89  kg
      Dimensi pelat uap
      55,67 cm²
      Dimensi alas setrika (LxTxP)
      32,2 x 60,2 cm
      Berat kepala steamer
      270 g
      Berat keseluruhan produk
      3,05 kg
      Dimensi produk (LxTxP) saat disimpan
      30,3 x 117,1 x 31,2 cm
      Dimensi produk (LxTxP) saat terbuka penuh
      30,3 x 168,2 x 43,4 cm

    Badge-D2C

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    • *diuji oleh institut pihak ketiga untuk E. Coli , S. Aureus, C. Albicans, dan tungau pada kapas dengan durasi penguapan 10 detik
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