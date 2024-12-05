Menghilangkan kusut pada segala jenis kain

Steamer Pakaian Seri 1000 Philips merupakan penunjang Anda sehari-hari untuk menghilangkan kusut pada pakaian dengan mudah. Berkat berbagai pengaturan uap dan tangki airnya yang besar, Anda dapat menyetrika segala jenis kain dengan cepat, praktis, dan efektif tanpa gangguan.