STE1030/20
Menghilangkan kusut pada segala jenis kain
Steamer Pakaian Seri 1000 Philips merupakan penunjang Anda sehari-hari untuk menghilangkan kusut pada pakaian dengan mudah. Berkat berbagai pengaturan uap dan tangki airnya yang besar, Anda dapat menyetrika segala jenis kain dengan cepat, praktis, dan efektif tanpa gangguan.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Tangki air 1,8 l yang besar dapat dilepas-pasang untuk memudahkan pengisian ulang air serta penggunaan yang lama tanpa gangguan.
Mesin uapnya menghasilkan uap konstan yang kuat sebanyak 36 g/mnt untuk menghilangkan kusut pada pakaian hanya dengan beberapa sapuan
Sesuaikan pengaturan uap pilihan Anda untuk hasil yang optimal pada kain yang berbeda. Gunakan uap rendah untuk kain yang tipis dan uap kuat untuk kain yang lebih tebal dan mantel.
Stylemat memberikan topangan vertikal yang lembut saat menyetrika. Gantung pakaian Anda di Stylemat untuk mendapatkan hasil yang rapi dengan mudah.
Kapan pun Anda membutuhkannya, steamer Anda segera siap dalam 45 detik untuk merapikan pakaian.
Steamer ini aman digunakan untuk semua pakaian dan kain yang bisa disetrika. Pelat uapnya dapat dengan aman ditekan pada pakaian tanpa risiko terbakar. Solusi ini amat cocok untuk pakaian yang membutuhkan perawatan ekstra, seperti yang berbahan sutra.
Uap panas konstan membunuh 99,9% bakteri dan tungau* serta menghilangkan bau tak sedap untuk menjaga pakaian tetap segar.
Tinggi kedua tiangnya dapat diatur sesuai kebutuhan untuk menggantung dan menyetrika pakaian dengan mudah.
Aksesori tambahan disertakan bersama steamer untuk meningkatkan pengalaman menyetrika: sarung tangan tahan panas untuk perlindungan ekstra, sikat kain untuk penetrasi uap yang maksimal, dan gantungan pakaian di bagian atas untuk memudahkan penggunaan.
Spesifikasi Umum
Manajemen kerak
Spesifikasi Teknis
Desain
Mudah digunakan
Garansi
Ukuran dan berat
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