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  • Mudah digunakan dan mudah disimpan Mudah digunakan dan mudah disimpan Mudah digunakan dan mudah disimpan

    Steamer Genggam Seri 1000 Steamer genggam

    STH1000/10

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Mudah digunakan dan mudah disimpan

    Nikmati penguapan mudah dan cepat dengan Handheld Steamer Seri 1000. Dengan desain yang ringan dan ringkas, menyempurnakan tampilan menjadi lebih mudah, sehingga bisa Anda bawa ke mana saja. Cukup colokkan dan siap digunakan!

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    Steamer Genggam Seri 1000 Steamer genggam

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    Mudah digunakan dan mudah disimpan

    Desain ringan untuk menghilangkan kusut dengan cepat

    • Desain yang ringan dan ringkas
    • Penyetelan cepat
    Desain ringkas dan ringan untuk kemudahan penggunaan

    Desain ringkas dan ringan untuk kemudahan penggunaan

    Berkat desainnya yang ringkas, Anda dapat menguapi pakaian dengan mudah kapan pun dan di mana pun. Mudah digunakan, cukup tekan tombol dan mulai!

    Tangki air 85 ml agar pakaian terlihat sempurna dalam sekali proses

    Tangki air 85 ml agar pakaian terlihat sempurna dalam sekali proses

    Uapi pakaian Anda sekaligus dengan tangki air 85 ml lepas-pasang. Tangki air mudah dilepas dan diisi ulang kapan pun Anda perlu pada saat penguapan.

    Menguapi pakaian kapan saja, di mana saja. Tanpa papan setrika.

    Menguapi pakaian kapan saja, di mana saja. Tanpa papan setrika.

    Seri 1000 memiliki desain ringkas, menjadikannya solusi sempurna untuk menguapi pakaian Anda kapan saja dan di mana saja. Tanpa papan setrika.

    Siap untuk mulai menguapi hanya dalam 35 detik

    Siap untuk mulai menguapi hanya dalam 35 detik

    Steamer siap digunakan hanya dalam 35 detik. Lampu menunjukkan kapan alat siap digunakan sehingga Anda bisa lebih cepat selesai. Sangat cocok untuk ganti baju mendadak.

    Uap yang terus-menerus membantu menghilangkan kusut secara efektif

    Uap yang terus-menerus membantu menghilangkan kusut secara efektif

    Uap terus-menerus hingga 18 g/menit akan melemaskan kain sehingga kusut lebih mudah dihilangkan.

    Membunuh hingga 99,9% bakteri* untuk menyegarkan dan menghilangkan bau

    Membunuh hingga 99,9% bakteri* untuk menyegarkan dan menghilangkan bau

    Selain menghilangkan kusut, Seri 1000 juga menyegarkan pakaian (dan kain, tirai, mainan) serta menghilangkan bau dengan membunuh hingga 99,9% bakteri*.

    Dijamin tidak akan membakar semua kain yang dapat disetrika

    Dijamin tidak akan membakar semua kain yang dapat disetrika

    Aman pada pakaian yang bisa disetrika, dijamin tidak akan terbakar.

    Spesifikasi Teknis

    • Mudah

      Panjang kabel
      1,6 m
      Tangki air lepas-pasang
      Ya
      Bisa dilipat
      Tidak

    • Kualitas hasil

      Pelat uap
      Plastik
      Tegangan
      220 V
      Daya
      900 W

    • Desain

      Warna
      Putih & biru

    • Berat dan dimensi

      Dimensi produk (LxTxP)
      9.2*19.0*11.3  cm
      Berat produk
      520 g

    • Mudah digunakan

      Kapasitas tangki air
      85  ml
      Aman untuk pakaian yang bisa disetrika
      Ya
      Tangki air lepas-pasang
      Ya
      Isi ulang kapan saja saat digunakan
      Ya
      Siap digunakan
      Indikator lampu
      Waktu pemanasan
      35 detik

    • Garansi

      Garansi 2 tahun di seluruh dunia
      Ya

    • Menghilangkan kusut dengan mudah dan cepat

      Penggunaan vertikal
      Ya
      Penguapan Horizontal
      Tidak
      Laju uap
      Hingga 18mg/mnt

    • Manajemen kerak

      Solusi Calc
      Tidak

    Badge-D2C

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    • *Pengujian penggunaan alat selama 10 detik oleh lembaga pihak ketiga untuk mendeteksi tipe bakteri Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, dan Canidia albicans ATCC 10231.
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