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  • Mudah digunakan dan mudah disimpan Mudah digunakan dan mudah disimpan Mudah digunakan dan mudah disimpan

    Steamer Genggam Seri 1000 Steamer genggam

    STH1010/10

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Mudah digunakan dan mudah disimpan

    Nikmati penguapan mudah dan cepat dengan Handheld Steamer Seri 1000. Dengan desain yang ringan dan ringkas, menyempurnakan tampilan menjadi lebih mudah, sehingga bisa Anda bawa ke mana saja. Cukup colokkan dan siap digunakan!

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    Steamer Genggam Seri 1000 Steamer genggam

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    Mudah digunakan dan mudah disimpan

    Desain ringan untuk menghilangkan kusut dengan cepat

    • Desain yang ringan dan ringkas
    • Penyetelan cepat
    Membunuh hingga 99,9% bakteri* untuk menyegarkan dan menghilangkan bau

    Membunuh hingga 99,9% bakteri* untuk menyegarkan dan menghilangkan bau

    Selain menghilangkan kusut, Seri 1000 juga menyegarkan pakaian (dan kain, tirai, mainan) serta menghilangkan bau dengan membunuh hingga 99,9% bakteri*.

    Dijamin tidak akan membakar semua kain yang dapat disetrika

    Dijamin tidak akan membakar semua kain yang dapat disetrika

    Aman pada pakaian yang bisa disetrika, dijamin tidak akan terbakar.

    Sarung tangan tahan panas untuk menguapi pakaian dengan aman

    Sarung tangan tahan panas untuk menguapi pakaian dengan aman

    Aksesori ideal untuk penguapan tanpa rencana. Lakukan penguapan dengan aman menggunakan sarung tangan tahan panas.

    Tangki air 85 ml agar pakaian terlihat sempurna dalam sekali proses

    Tangki air 85 ml agar pakaian terlihat sempurna dalam sekali proses

    Uapi pakaian Anda sekaligus dengan tangki air 85 ml lepas-pasang. Tangki air mudah dilepas dan diisi ulang kapan pun Anda perlu pada saat penguapan.

    Desain ringkas dan ringan untuk kemudahan penggunaan

    Desain ringkas dan ringan untuk kemudahan penggunaan

    Berkat desainnya yang ringkas, Anda dapat menguapi pakaian dengan mudah kapan pun dan di mana pun. Mudah digunakan, cukup tekan tombol dan mulai!

    Menguapi pakaian kapan saja, di mana saja. Tanpa papan setrika.

    Menguapi pakaian kapan saja, di mana saja. Tanpa papan setrika.

    Seri 1000 memiliki desain ringkas, menjadikannya solusi sempurna untuk menguapi pakaian Anda kapan saja dan di mana saja. Tanpa papan setrika.

    Siap untuk mulai menguapi hanya dalam 35 detik

    Siap untuk mulai menguapi hanya dalam 35 detik

    Steamer siap digunakan hanya dalam 35 detik. Lampu menunjukkan kapan alat siap digunakan sehingga Anda bisa lebih cepat selesai. Sangat cocok untuk ganti baju mendadak.

    Uap yang terus-menerus membantu menghilangkan kusut secara efektif

    Uap yang terus-menerus membantu menghilangkan kusut secara efektif

    Uap yang dikeluarkan terus-menerus hingga 18 g/menit akan melemaskan kain sehingga kusut lebih mudah dihilangkan.

    Spesifikasi Teknis

    • Berat dan dimensi

      Dimensi produk (LxTxP)
      9,2*19,0*11,3  cm
      Berat produk
      520 g

    • Mudah digunakan

      Kapasitas tangki air
      85  nm
      Aman untuk pakaian yang bisa disetrika
      Ya
      Tangki air lepas-pasang
      Ya
      Isi ulang kapan saja saat digunakan
      Ya
      Panjang kabel listrik
      1,6  m
      Siap digunakan
      Indikator lampu
      Waktu pemanasan
      35 dtk

    • Aksesori yang disertakan

      Sarung tangan untuk perlindungan ekstra
      Ya

    • Garansi

      Garansi 2 tahun di seluruh dunia
      Ya

    Badge-D2C

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    • *Pengujian penggunaan alat selama 10 detik oleh lembaga pihak ketiga untuk mendeteksi tipe bakteri Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, dan Canidia albicans ATCC 10231.
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