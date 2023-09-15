STH1010/10
Mudah digunakan dan mudah disimpan
Nikmati penguapan mudah dan cepat dengan Handheld Steamer Seri 1000. Dengan desain yang ringan dan ringkas, menyempurnakan tampilan menjadi lebih mudah, sehingga bisa Anda bawa ke mana saja. Cukup colokkan dan siap digunakan!See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Selain menghilangkan kusut, Seri 1000 juga menyegarkan pakaian (dan kain, tirai, mainan) serta menghilangkan bau dengan membunuh hingga 99,9% bakteri*.
Aman pada pakaian yang bisa disetrika, dijamin tidak akan terbakar.
Aksesori ideal untuk penguapan tanpa rencana. Lakukan penguapan dengan aman menggunakan sarung tangan tahan panas.
Uapi pakaian Anda sekaligus dengan tangki air 85 ml lepas-pasang. Tangki air mudah dilepas dan diisi ulang kapan pun Anda perlu pada saat penguapan.
Berkat desainnya yang ringkas, Anda dapat menguapi pakaian dengan mudah kapan pun dan di mana pun. Mudah digunakan, cukup tekan tombol dan mulai!
Seri 1000 memiliki desain ringkas, menjadikannya solusi sempurna untuk menguapi pakaian Anda kapan saja dan di mana saja. Tanpa papan setrika.
Steamer siap digunakan hanya dalam 35 detik. Lampu menunjukkan kapan alat siap digunakan sehingga Anda bisa lebih cepat selesai. Sangat cocok untuk ganti baju mendadak.
Uap yang dikeluarkan terus-menerus hingga 18 g/menit akan melemaskan kain sehingga kusut lebih mudah dihilangkan.
Berat dan dimensi
Mudah digunakan
Aksesori yang disertakan
Garansi
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