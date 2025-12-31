2 year warranty
Dihentikan
SVC1117L/10
Pembersih Layar Beraroma
Gunakan cairan pembersih yang aman dan efektif ini dengan kain serat mikro khusus untuk membersihkan debu, kotoran, dan sidik jari dari layar perangkat portabel. Formula anti-statisnya membantu mengusir debu.
Tablet/Smartphone
Formula tak menetes ini dengan mudah disemprotkan ke layar, lalu dilap. Formulanya benar-benar tak menetes sehingga peralatan Anda tetap kering dan aman.
Nikmati layar tanpa noda dengan cairan pembersih bebas residu yang diformulasi khusus agar tidak meninggalkan residu di layar Anda.
Bersihkan layar dengan aman dan menyeluruh menggunakan kain serat mikro bebas serabut yang didesain untuk menghilangkan debu, kotoran, dan sidik jari tanpa meninggalkan bekas.