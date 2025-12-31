2 year warranty
Dihentikan
SWA4102/59
Pastikan koneksi yang lebih andal
Gunakan kabel ini untuk koneksi audio yang lebih andal antar-komponen.
1 RCA - 1 RCA
2 m
Steker yang dicetak memastikan sambungan yang aman di antara komponen dan menawarkan daya tahan yang lebih lama.
Jaket PVC fleksibel memberikan perlindungan pada inti kabel yang halus. Jaket ini juga menawarkan daya tahan yang lebih lama dan kemudahan pemasangan.
Gagang anti-selip ini membuat Anda dapat menyambungkan komponen dengan mudah dan nyaman secara ergonomis.