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Dihentikan

Kabel Audio

SWA4122/59

Pastikan koneksi yang lebih andal

Gunakan kabel ini untuk koneksi audio yang lebih andal antar-komponen. Housing aluminium dengan jalinan nilon

Lihat semua manfaat

dengan kabel audio stereo ini

Pastikan koneksi yang lebih andal

  • 1 RCA - 1 RCA

  • 2 m

  • Kabel braided hitam

Gagang ergonomis anti-selip untuk penggunaan mudah

Gagang anti-selip ini membuat Anda dapat menyambungkan komponen dengan mudah dan nyaman secara ergonomis.

Steker yang dicetak untuk sambungan aman

Steker yang dicetak memastikan sambungan yang aman di antara komponen dan menawarkan daya tahan yang lebih lama.

Jaket PVC fleksibel

Jaket PVC fleksibel memberikan perlindungan pada inti kabel yang halus. Jaket ini juga menawarkan daya tahan yang lebih lama dan kemudahan pemasangan.

Spesifikasi Teknis

Manual &amp; Dokumentasi

Brosur komersial yang diterjemahkan

  • PDF berkas, 160.1 kB
  • 21 July 2026

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