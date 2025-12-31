2 year warranty
Dihentikan
SWA4122/59
Pastikan koneksi yang lebih andal
Gunakan kabel ini untuk koneksi audio yang lebih andal antar-komponen. Housing aluminium dengan jalinan nilon
1 RCA - 1 RCA
2 m
Kabel braided hitam
Gagang anti-selip ini membuat Anda dapat menyambungkan komponen dengan mudah dan nyaman secara ergonomis.
Steker yang dicetak memastikan sambungan yang aman di antara komponen dan menawarkan daya tahan yang lebih lama.
Jaket PVC fleksibel memberikan perlindungan pada inti kabel yang halus. Jaket ini juga menawarkan daya tahan yang lebih lama dan kemudahan pemasangan.