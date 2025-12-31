2 year warranty
Dihentikan
SWA4222/59
Pastikan koneksi yang lebih andal
Kabel ini mampu menciptakan koneksi audio yang andal antarkomponen. Rangka aluminium berpelat titanium dengan colokan 90 derajat penutup luar PVC di salah satu ujungnya
3,5 mm (M) - 3,5 mm (M)
2 m
Hitam
Gagang anti-selip ini membuat Anda dapat menyambungkan komponen dengan mudah dan nyaman secara ergonomis.
Jaket PVC fleksibel memberikan perlindungan pada inti kabel yang halus. Jaket ini juga menawarkan daya tahan yang lebih lama dan kemudahan pemasangan.