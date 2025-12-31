2 year warranty
Dihentikan
SWA4231/59
Pastikan koneksi yang lebih andal
Kabel ini mampu menciptakan koneksi audio yang andal antarkomponen. Rangka aluminium berpelat titanium dengan penutup luar PVC
3,5 mm (M) - 3,5 mm (M)
1,2 m
Hitam
Jaket PVC fleksibel memberikan perlindungan pada inti kabel yang halus. Jaket ini juga menawarkan daya tahan yang lebih lama dan kemudahan pemasangan.
Gagang anti-selip ini membuat Anda dapat menyambungkan komponen dengan mudah dan nyaman secara ergonomis.
Cangkang logam melindungi koneksi internal kabel serta memastikan daya tahan dan keandalan koneksi Anda.