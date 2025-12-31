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Dihentikan

Kabel audio stereo

SWA4231/59

Pastikan koneksi yang lebih andal

Kabel ini mampu menciptakan koneksi audio yang andal antarkomponen. Rangka aluminium berpelat titanium dengan penutup luar PVC

Lihat semua manfaat

dengan kabel audio stereo ini

Pastikan koneksi yang lebih andal

  • 3,5 mm (M) - 3,5 mm (M)

  • 1,2 m

  • Hitam

Jaket PVC fleksibel

Jaket PVC fleksibel memberikan perlindungan pada inti kabel yang halus. Jaket ini juga menawarkan daya tahan yang lebih lama dan kemudahan pemasangan.

Gagang ergonomis anti-selip untuk penggunaan mudah

Gagang anti-selip ini membuat Anda dapat menyambungkan komponen dengan mudah dan nyaman secara ergonomis.

Cangkang logam pelindung untuk daya tahan yang lebih lama

Cangkang logam melindungi koneksi internal kabel serta memastikan daya tahan dan keandalan koneksi Anda.

Spesifikasi Teknis

Manual &amp; Dokumentasi

Brosur komersial yang diterjemahkan

  • PDF berkas, 246.1 kB
  • 21 July 2026

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