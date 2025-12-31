2 year warranty
Dihentikan
SWN2610B/59
Sambungkan ke Ethernet
Pastikan koneksi ke Ethernet, Local Area Network (LAN atau Jaringan Area Lokal), dan jaringan lainnya andal dengan kabel 23 AWG Cat6 UTP ini. Untuk penggunaan di luar ruang, di bawah sinar UV.
305 m
Abu-abu
Perlindungan superior memaksimalkan transfer data dengan melindungi dari derau frekuensi radio eksternal.
Kuningan yang dikompresi dengan konektor listrik berlapis emas 24K menciptakan koneksi yang aman dan sangat tahan lama yang mengoptimalkan kualitas sinyal serta menghadirkan gambar dan transfer data terbaik.
Desain kabel twisted pair mengurangi efek bicara silang untuk sinyal yang lebih jernih.