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Dihentikan

Kabel jaringan CAT 6

SWN2610B/59

Sambungkan ke Ethernet

Pastikan koneksi ke Ethernet, Local Area Network (LAN atau Jaringan Area Lokal), dan jaringan lainnya andal dengan kabel 23 AWG Cat6 UTP ini. Untuk penggunaan di luar ruang, di bawah sinar UV.

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Transfer data kecepatan tinggi

Sambungkan ke Ethernet

  • 305 m

  • Abu-abu

Perlindungan superior memaksimalkan transfer data

Perlindungan superior memaksimalkan transfer data dengan melindungi dari derau frekuensi radio eksternal.

Konektor tahan korosi

Kuningan yang dikompresi dengan konektor listrik berlapis emas 24K menciptakan koneksi yang aman dan sangat tahan lama yang mengoptimalkan kualitas sinyal serta menghadirkan gambar dan transfer data terbaik.

Desain twisted pair

Desain kabel twisted pair mengurangi efek bicara silang untuk sinyal yang lebih jernih.

Spesifikasi Teknis

Manual &amp; Dokumentasi

Brosur komersial yang diterjemahkan

  • PDF berkas, 214.2 kB
  • 24 August 2026

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