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USB Hub

SWV3707/59

USB 3.0 dilengkapi 7 Port

USB 3.0 dilengkapi 7 Port mini hub

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Dengan sakelar individual

USB 3.0 dilengkapi 7 Port

  • USB 3.0

  • 7 port pengisi daya USB

Mengisi daya dengan cepat: memberikan lebih banyak daya untuk pengisian daya yang lebih cepat

Tidak usah menunggu lama saat perangkat Anda mengisi daya! Output daya pada pengisi daya ini memastikan perangkat terisi penuh lebih cepat dibandingkan dengan pengisi daya standar yang tidak begitu kuat.

Berfungsi dengan perangkat berbasis USB

Unit universal ini memiliki koneksi USB untuk digunakan dengan perangkat berbasis USB melalui kabel USB perangkat yang sudah dimiliki atau dapat dibeli terpisah.

Mendukung transfer data USB 3.0

Mendukung kecepatan transfer USB 3.0 kecepatan tinggi 5 Gbps.

Spesifikasi Teknis

Manual &amp; Dokumentasi

Brosur komersial yang diterjemahkan

  • PDF berkas, 135.4 kB
  • 21 August 2024

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