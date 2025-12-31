2 year warranty
Dihentikan
SWV3707/59
USB 3.0 dilengkapi 7 Port
USB 3.0 dilengkapi 7 Port mini hub
USB 3.0
7 port pengisi daya USB
Tidak usah menunggu lama saat perangkat Anda mengisi daya! Output daya pada pengisi daya ini memastikan perangkat terisi penuh lebih cepat dibandingkan dengan pengisi daya standar yang tidak begitu kuat.
Unit universal ini memiliki koneksi USB untuk digunakan dengan perangkat berbasis USB melalui kabel USB perangkat yang sudah dimiliki atau dapat dibeli terpisah.
Mendukung kecepatan transfer USB 3.0 kecepatan tinggi 5 Gbps.