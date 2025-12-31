2 year warranty
Dihentikan
SWV3817/59
USB 3.0 dilengkapi 7 Port
USB 3.0 dilengkapi 7 Port mini hub Dengan kabel DC sepanjang 1 m
USB 3.0
7 port pengisi daya USB
sakelar individual
Tidak usah menunggu lama saat perangkat Anda mengisi daya! Output daya pada pengisi daya ini memastikan perangkat terisi penuh lebih cepat dibandingkan dengan pengisi daya standar yang tidak begitu kuat.
Mendukung kecepatan transfer USB 3.0 kecepatan tinggi 5 Gbps.
Mendukung transmisi USB 3.0 kecepatan super 5 Gbps, kompatibel dengan versi lama dengan kecepatan transfer USB 2.0 480 Mbps.