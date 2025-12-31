2 year warranty
Dihentikan
SWV5101/59
Nikmati TV Hi-definition superior
Nikmati TV Hi-definition yang superior. HDMI™ berkecepatan tinggi menghadirkan kinerja audio dan video digital terbaik dengan resolusi hingga 4x 1080p+. Kabel anti-gores, anti-terurai, jack housing aluminium tahan gores, dan kabel nilon braided
HDMI 2.0
1,5 m
Sisi kanan
Mendukung resolusi video hingga 4K atau UHD 2160p. Layar Anda akan dapat menyaingi sistem Digital Cinema yang digunakan di bioskop.
Casing logam dengan lapisan luar braided melindungi kabel sehingga lebih tahan lama.
Mendukung semua format video 3D, memberikan pengalaman home theater dan aplikasi game 3D yang terasa nyata.