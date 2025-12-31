2 year warranty
Dihentikan
SWV5201/59
Nikmati TV Hi-definition superior
Nikmati TV Hi-definition yang superior. HDMI™ berkecepatan tinggi menghadirkan kinerja audio dan video digital terbaik dengan resolusi hingga 4x 1080p+
HDMI 2.0
1,5 m
Ethernet
Mendukung resolusi video hingga 4K atau UHD 2160p. Layar Anda akan dapat menyaingi sistem Digital Cinema yang digunakan di bioskop.
Gagang anti-selip ini membuat Anda dapat menyambungkan komponen dengan mudah dan nyaman secara ergonomis.
Transfer data kecepatan ultra tinggi 18 Gbps