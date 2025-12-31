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Kabel HDMI dengan Ethernet

SWV5201/59

Nikmati TV Hi-definition superior

Nikmati TV Hi-definition yang superior. HDMI™ berkecepatan tinggi menghadirkan kinerja audio dan video digital terbaik dengan resolusi hingga 4x 1080p+

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Kecepatan transfer tinggi hingga 18 Gbps

Nikmati TV Hi-definition superior

  • HDMI 2.0

  • 1,5 m

  • Ethernet

UHD 2160p (4K)

Mendukung resolusi video hingga 4K atau UHD 2160p. Layar Anda akan dapat menyaingi sistem Digital Cinema yang digunakan di bioskop.

Gagang ergonomis anti-selip untuk penggunaan mudah

Gagang anti-selip ini membuat Anda dapat menyambungkan komponen dengan mudah dan nyaman secara ergonomis.

Transfer data kecepatan ultra tinggi 18 Gbps

Transfer data kecepatan ultra tinggi 18 Gbps

Spesifikasi Teknis

Manual &amp; Dokumentasi

Brosur komersial yang diterjemahkan

  • PDF berkas, 180.1 kB
  • 21 July 2026

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