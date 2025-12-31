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SWV5733B/00
Nikmati gambar Ultra Hi-Definition
Nikmati resolusi 4K Ultra HD pada 60 fps. HDMI berkecepatan tinggi mendukung sistem audio 32 saluran lengkap dengan sample rate hingga 1.536 kHz. Panjang kabel 3 meter.
HDMI 2.0
18 Gbps
4K 60Hz
3 m
Pengalaman menonton dan bermain game terbaik dengan gambar maksimal 60 frame per detik.
Mendukung semua format video 3D, memberikan pengalaman home theater dan aplikasi game 3D yang terasa nyata.
Memungkinkan TV dengan tuner bawaan yang terhubung dengan HDMI untuk mengirim data audio digital ke sistem audio surround, tanpa perlu menggunakan kabel audio terpisah.
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