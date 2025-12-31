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Kabel HDMI

SWV5733B/00

Nikmati gambar Ultra Hi-Definition

Nikmati resolusi 4K Ultra HD pada 60 fps. HDMI berkecepatan tinggi mendukung sistem audio 32 saluran lengkap dengan sample rate hingga 1.536 kHz. Panjang kabel 3 meter.

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4K 60Hz Ultra HD dengan Ethernet

Nikmati gambar Ultra Hi-Definition

  • HDMI 2.0

  • 18 Gbps

  • 4K 60Hz

  • 3 m

Frame 60 Hz per detik

Pengalaman menonton dan bermain game terbaik dengan gambar maksimal 60 frame per detik.

Pengalaman 3D

Mendukung semua format video 3D, memberikan pengalaman home theater dan aplikasi game 3D yang terasa nyata.

Audio Return Channel (ARC)

Memungkinkan TV dengan tuner bawaan yang terhubung dengan HDMI untuk mengirim data audio digital ke sistem audio surround, tanpa perlu menggunakan kabel audio terpisah.

Spesifikasi Teknis

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