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        Dihentikan

        Hub USB C

        SWV6025B/59

        Hub soket USB-C bisa diperluas menjadi 5 Port Mini HUB.

        USB-C bisa diperluas menjadi port HDMI, 3 USB-A, dan USB-C dengan PD.

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        Hub soket USB-C bisa diperluas menjadi 5 Port Mini HUB.

        • HDMI

        • Tipe C PD

        • Port USB

        Banyak port USB-C dan USB-A

        Banyak port USB-C dan USB-A memungkinkan Anda untuk memperluas MacBook / MacBook Pro atau perangkat berkemampuan USB-C lainnya agar terhubung ke semua perangkat USB yang Anda butuhkan saat mengisi daya melalui pengisi daya USB-C.

        Mendukung 4K @ 30HZ

        Mendukung resolusi HDMI 4K berkecepatan tinggi pada 30 fps.

        Port USB-C dengan dukungan Power Delivery

        USB-C adalah konektor pengisian daya terbaru yang digunakan oleh perangkat seluler seperti ponsel, kamera outdoor, dan tablet. PD (Power delivery) adalah standar USB bagi power delivery yang menetapkan standar power delivery sebesar 15W, 27W, 45W, hingga 100W.

        Spesifikasi Teknis

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