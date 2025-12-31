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Hub USB C

SWV6113G/59

Hub USB-C bisa diperluas ke 3 Port Mini HUB

USB-C 3.0 bisa diperluas ke 3 Port: USB-C PD, HDMI USB-A.

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Mendukung HDMI

Hub USB-C bisa diperluas ke 3 Port Mini HUB

  • 3 lubang

  • HDMI

  • Port USB

  • USB Tipe C PD

HDMI out untuk video digital definisi tinggi dan audio digital

HDMI out untuk video digital definisi tinggi dan audio digital

HDMI adalah koneksi digital langsung yang dapat membawa video HD digital serta audio multichannel digital. Dengan menghilangkan konversi ke sinyal analog, cara ini memberikan kualitas gambar dan suara yang sempurna, benar-benar bebas dari noise. HDMI sepenuhnya kompatibel dengan DVI.

Banyak port USB-C dan USB-A

Banyak port USB-C dan USB-A memungkinkan Anda untuk memperluas MacBook / MacBook Pro atau perangkat berkemampuan USB-C lainnya agar terhubung ke semua perangkat USB yang Anda butuhkan saat mengisi daya melalui pengisi daya USB-C.

Mendukung 4K @ 30HZ

Mendukung resolusi HDMI 4K berkecepatan tinggi pada 30 fps.

Spesifikasi Teknis

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