2 year warranty
Dihentikan
SWV6113G/59
Hub USB-C bisa diperluas ke 3 Port Mini HUB
USB-C 3.0 bisa diperluas ke 3 Port: USB-C PD, HDMI USB-A.
3 lubang
HDMI
Port USB
USB Tipe C PD
HDMI adalah koneksi digital langsung yang dapat membawa video HD digital serta audio multichannel digital. Dengan menghilangkan konversi ke sinyal analog, cara ini memberikan kualitas gambar dan suara yang sempurna, benar-benar bebas dari noise. HDMI sepenuhnya kompatibel dengan DVI.
Banyak port USB-C dan USB-A memungkinkan Anda untuk memperluas MacBook / MacBook Pro atau perangkat berkemampuan USB-C lainnya agar terhubung ke semua perangkat USB yang Anda butuhkan saat mengisi daya melalui pengisi daya USB-C.
Mendukung resolusi HDMI 4K berkecepatan tinggi pada 30 fps.
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