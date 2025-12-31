2 year warranty
Dihentikan
SWV6125G/59
Hub USB-C Ganda bisa diperluas menjadi 5 port mini
USB-C bisa diperluas ke 5 Port: HDMI 2 USB-C PD dan 2 port USB-A.
5 lubang
HDMI
Port USB
USB Tipe C PD
Mendukung kecepatan transfer USB 3.0 kecepatan tinggi 5 Gbps.
USB-C adalah konektor pengisian daya terbaru yang digunakan oleh perangkat seluler seperti ponsel, kamera outdoor, dan tablet. PD (Power delivery) adalah standar USB bagi power delivery yang menetapkan standar power delivery sebesar 15W, 27W, 45W, hingga 100W.
Mendukung transmisi USB 3.0 kecepatan super 5 Gbps, kompatibel dengan versi lama dengan kecepatan transfer USB 2.0 480 Mbps.
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