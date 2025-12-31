2 year warranty
Dihentikan
SWV6135G/59
Hub USB-C bisa diperluas ke 5 port mini
USB-C bisa diperluas ke 5 Port: HDMI 2 USB-C PD dan 2 port USB-A.
5 lubang
HDMI
Port USB
USB Tipe C PD
Mendukung resolusi HDMI 4K berkecepatan tinggi pada 30 fps.
USB-C adalah konektor pengisian daya terbaru yang digunakan oleh perangkat seluler seperti ponsel, kamera outdoor, dan tablet. PD (Power delivery) adalah standar USB bagi power delivery yang menetapkan standar power delivery sebesar 15W, 27W, 45W, hingga 100W.
Mendukung transmisi USB 3.0 kecepatan super 5 Gbps, kompatibel dengan versi lama dengan kecepatan transfer USB 2.0 480 Mbps.
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