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Hub USB C

SWV6135G/59

Hub USB-C bisa diperluas ke 5 port mini

USB-C bisa diperluas ke 5 Port: HDMI 2 USB-C PD dan 2 port USB-A.

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Mendukung HDMI

Hub USB-C bisa diperluas ke 5 port mini

  • 5 lubang

  • HDMI

  • Port USB

  • USB Tipe C PD

Mendukung 4K @ 30HZ

Mendukung resolusi HDMI 4K berkecepatan tinggi pada 30 fps.

Port USB-C dengan dukungan Power Delivery

USB-C adalah konektor pengisian daya terbaru yang digunakan oleh perangkat seluler seperti ponsel, kamera outdoor, dan tablet. PD (Power delivery) adalah standar USB bagi power delivery yang menetapkan standar power delivery sebesar 15W, 27W, 45W, hingga 100W.

USB 3.0 kompatibel dengan versi lebih lama

Mendukung transmisi USB 3.0 kecepatan super 5 Gbps, kompatibel dengan versi lama dengan kecepatan transfer USB 2.0 480 Mbps.

Spesifikasi Teknis

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