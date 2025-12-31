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Kabel HDMI

SWV9030/40

8K 60Hz Ultra HD dengan Dynamic HDR

Nikmati resolusi Ultra HD 8K pada 60 fps. Dynamic HDR memberikan kontras terbaik dan gambar setajam silet dengan aksi kecepatan tinggi. Dukungan Enhanced Audio return channel telah ditingkatkan hingga 192 kHz dalam resolusi 24-bit.

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Nikmati pengalaman bermain game yang mengagumkan

8K 60Hz Ultra HD dengan Dynamic HDR

  • 8K 60 Hz

  • 48 Gbps

  • 3 m

UHD 4320p (8K)

Mendukung resolusi video hingga 8K UHD 4320p untuk menghadirkan kualitas gambar dan pengalaman bermain game terbaik.

Konektor berlapis emas untuk koneksi yang andal.

Konektor berlapis emas untuk koneksi yang andal.

Kawat tembaga murni 28 AWG untuk kualitas gambar dan suara terbaik.

Penggunaan material berkualitas terbaik - kawat tembaga murni 28 AWG untuk menjamin koneksi terbaik dengan risiko kehilangan data minimum.

Spesifikasi Teknis

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