2 year warranty
Dihentikan
SWV9030/40
8K 60Hz Ultra HD dengan Dynamic HDR
Nikmati resolusi Ultra HD 8K pada 60 fps. Dynamic HDR memberikan kontras terbaik dan gambar setajam silet dengan aksi kecepatan tinggi. Dukungan Enhanced Audio return channel telah ditingkatkan hingga 192 kHz dalam resolusi 24-bit.
8K 60 Hz
48 Gbps
3 m
Mendukung resolusi video hingga 8K UHD 4320p untuk menghadirkan kualitas gambar dan pengalaman bermain game terbaik.
Konektor berlapis emas untuk koneksi yang andal.
Penggunaan material berkualitas terbaik - kawat tembaga murni 28 AWG untuk menjamin koneksi terbaik dengan risiko kehilangan data minimum.
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