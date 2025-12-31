Tas Peralatan Elektronik Universal

Tas Peralatan Aksesori Elektronik yang berfungsi melindungi peralatan elektronik Anda. Dirancang agar peralatan elektronik Anda tetap aman dan kering dengan bahan IPX4 standar kedap air. Tas ini memiliki empat kompartemen bagian dalam agar barang-barang Anda tetap tertata dengan rapi.