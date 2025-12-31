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        Dihentikan

        Kantung

        SWW1001/00

        Tas Peralatan Elektronik Universal

        Tas Peralatan Aksesori Elektronik yang berfungsi melindungi peralatan elektronik Anda. Dirancang agar peralatan elektronik Anda tetap aman dan kering dengan bahan IPX4 standar kedap air. Tas ini memiliki empat kompartemen bagian dalam agar barang-barang Anda tetap tertata dengan rapi.

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        Tas Peralatan Elektronik Universal

        • Universal

        Saku dalam untuk penyimpanan aman

        Di dalam wadah, Anda akan menemukan saku yang pas untuk menyimpan perangkat seluler, kabel, baterai, dan kartu memori Anda—semua yang Anda perlukan agar tetap terlindungi dan mudah dijangkau.

        Bahan tahan percikan tidak dimaksudkan untuk direndam di dalam air

        Bahan tahan percikan melindungi perangkat Anda dari kelembapan dan air.

        Spesifikasi Teknis

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