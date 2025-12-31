2 year warranty
Dihentikan
SWW1001/00
Tas Peralatan Elektronik Universal
Tas Peralatan Aksesori Elektronik yang berfungsi melindungi peralatan elektronik Anda. Dirancang agar peralatan elektronik Anda tetap aman dan kering dengan bahan IPX4 standar kedap air. Tas ini memiliki empat kompartemen bagian dalam agar barang-barang Anda tetap tertata dengan rapi.
Universal
Di dalam wadah, Anda akan menemukan saku yang pas untuk menyimpan perangkat seluler, kabel, baterai, dan kartu memori Anda—semua yang Anda perlukan agar tetap terlindungi dan mudah dijangkau.
Bahan tahan percikan melindungi perangkat Anda dari kelembapan dan air.
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