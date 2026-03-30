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  • Anda bergerak, headphone tetap terpasang
  • Anda bergerak, headphone tetap terpasang
  • Anda bergerak, headphone tetap terpasang
  • Anda bergerak, headphone tetap terpasang

Headphone olahraga nirkabel dengan desain telinga terbuka

TAA1708BK/70

3

| (1) Ulasan

Anda bergerak, headphone tetap terpasang

Headphone nirkabel dengan desain telinga terbuka ini memungkinkan Anda mendengar segala sesuatu yang terjadi di sekitar sekaligus menikmati musik.

Lihat semua manfaat

Anda bergerak, headphone tetap terpasang

  • Pas di telinga dengan desain terbuka

  • Kualitas panggilan yang jernih

Suara seimbang di mana pun Anda berada

Headphone ini dilengkapi algoritma Adaptive Equal Loudness Compensation (AELC). Algoritma ini menyesuaikan treble dan bass sehingga baik saat Anda berada di luar dengan volume tinggi maupun di dalam dengan volume rendah, Anda akan selalu mendengar suara yang jernih dan seimbang.

Mikrofon AI untuk kualitas panggilan yang jernih

Jangan biarkan suara dari sekitar mengganggu aktivitas mendengarkan Anda. Headphone ini dilengkapi mikrofon AI yang menggunakan algoritma AI canggih untuk menyaring kebisingan yang tidak ingin Anda dengar dan memastikan kualitas panggilan yang jernih. Dengarkan satu sama lain dengan jelas setiap saat.

Suara tanpa earphone. Desain telinga terbuka

Dengan ruang dan algoritma khusus, teknologi Akustik Terarah memancarkan musik ke saluran telinga Anda, meminimalkan kebocoran dan getaran sekaligus mempertahankan detail dan bass. Semua manfaat desain telinga terbuka dengan kualitas suara dan kenyamanan yang lebih baik.

Spesifikasi Teknis

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3.0

dari 5

1

Ulasan

5
4
2
1

30/03/2026

Singapore

Singapore

Pembeli terverifikasi

Sound is all right

The earpiece is a little far off from the ears. Unable to bend it closer.

Ulasan ini dibuat untuk TAA1708BK Open-ear wireless sports headphones

Date of Use 2025-02-28

Ulasan ini dibuat untuk TAA1708BK Open-ear wireless sports headphones

Date of Use 2025-02-28

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