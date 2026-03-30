2 year warranty
TAA1708BK/70
Anda bergerak, headphone tetap terpasang
Headphone nirkabel dengan desain telinga terbuka ini memungkinkan Anda mendengar segala sesuatu yang terjadi di sekitar sekaligus menikmati musik.
Pas di telinga dengan desain terbuka
Kualitas panggilan yang jernih
Headphone ini dilengkapi algoritma Adaptive Equal Loudness Compensation (AELC). Algoritma ini menyesuaikan treble dan bass sehingga baik saat Anda berada di luar dengan volume tinggi maupun di dalam dengan volume rendah, Anda akan selalu mendengar suara yang jernih dan seimbang.
Jangan biarkan suara dari sekitar mengganggu aktivitas mendengarkan Anda. Headphone ini dilengkapi mikrofon AI yang menggunakan algoritma AI canggih untuk menyaring kebisingan yang tidak ingin Anda dengar dan memastikan kualitas panggilan yang jernih. Dengarkan satu sama lain dengan jelas setiap saat.
Dengan ruang dan algoritma khusus, teknologi Akustik Terarah memancarkan musik ke saluran telinga Anda, meminimalkan kebocoran dan getaran sekaligus mempertahankan detail dan bass. Semua manfaat desain telinga terbuka dengan kualitas suara dan kenyamanan yang lebih baik.
3.0
dari 5
1
Ulasan
Sukebe
30/03/2026
Singapore
Pembeli terverifikasi
Sound is all right
The earpiece is a little far off from the ears. Unable to bend it closer.
Ulasan ini dibuat untuk TAA1708BK Open-ear wireless sports headphones
Date of Use 2025-02-28
Ulasan ini dibuat untuk TAA1708BK Open-ear wireless sports headphones
Date of Use 2025-02-28