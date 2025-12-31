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Headphone peredam bising nirkabel

TABH305BK/00

Bass mengagumkan. Tanpa gangguan.

Dengarkan suara dengan bass besar dan mengagumkan. Atasi gangguan dengan Active Noise Cancelling (ANC). Headphone on-ear nirkabel ini memberi irama yang Anda sukai. Sekali pengisian daya akan memberi Anda waktu putar hingga 15 jam, bahkan jika ANC aktif.

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Bass mengagumkan. Tanpa gangguan.

  • Driver 32mm/closed-back

  • On-ear

  • Bantalan telinga lembut

  • Bisa dilipat

Waktu pemutaran 15 jam dengan Active Noise Canceling (ANC) diaktifkan

Active Noise Canceling (ANC) memastikan suara deru kereta tidak mengganggu bunyi dentum irama. Ingin hening? Aktifkan saja ANC tanpa harus memutar musik. Dapatkan waktu pemutaran hingga 15 jam dengan ANC diaktifkan, dan 18 jam jika ANC dinonaktifkan. Waktu pengisian daya hanya 2 jam melalui USB.

Bass kuat. Driver akustik neodymium 32 mm

Berdansa di mana saja. Driver akustik neodymium 32 mm menjaga kejernihan suara dan bass kuat.

Beratnya hanya 145,5 g. Ringan dibawa, mantap di telinga

Dengan berat hanya 145,5 g, headphone on-ear nirkabel ini memungkinkan Anda menikmati suara bass dalam kenyamanan terbaik. Headband dapat disesuaikan dengan mudah dan sangat ringan sehingga Anda hampir tidak merasakannya. Ear-cup yang lembut dan dapat dimiringkan hingga terasa pas.

Spesifikasi Teknis

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