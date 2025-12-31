Beratnya hanya 145,5 g. Ringan dibawa, mantap di telinga

Dengan berat hanya 145,5 g, headphone on-ear nirkabel ini memungkinkan Anda menikmati suara bass dalam kenyamanan terbaik. Headband dapat disesuaikan dengan mudah dan sangat ringan sehingga Anda hampir tidak merasakannya. Ear-cup yang lembut dan dapat dimiringkan hingga terasa pas.