TAE1140BK/70
Bass yang dinamis
Headphone earbud ini pas dan nyaman dipakai. Fitur remote in-line juga memudahkan Anda beralih dari musik yang mengalun ke panggilan yang masuk.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Ditenagai driver 10 mm berperforma tinggi, earphone ini menghasilkan suara yang jernih, detail, dan dinamis untuk pengalaman mendengarkan yang makin menyenangkan—sempurna untuk penggunaan sehari-hari. Baik saat berolahraga, bepergian, maupun bersantai, Anda tetap bisa menikmati kualitas audio yang memuaskan.
Dengan mikrofon dan tombol panggilan terpadu, Anda bisa menggunakan headset Philips untuk musik dan panggilan telepon dari ponsel. Nikmati menelepon bebas-genggam, sekaligus menerima dan mengakhiri panggilan telepon dengan mudah dari headset.
Earphone superkecil ini sangat pas di dalam telinga, menciptakan kekedapan yang mampu meredam kebisingan dari luar.
Suara
Konektivitas
Kardus Luar
Mudah
Dimensi kemasan
Aksesori
Desain
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