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  • Bass yang dinamis Bass yang dinamis Bass yang dinamis

    Headphone in-ear dengan mikrofon

    TAE1140WT/70

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Bass yang dinamis

    Headphone earbud ini pas dan nyaman dipakai. Fitur remote in-line juga memudahkan Anda beralih dari musik yang mengalun ke panggilan yang masuk.

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    Headphone in-ear dengan mikrofon

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    Bass yang dinamis

    Memutar musik dan berbicara

    • Bass dahsyat
    • Ringan, model in-ear
    • In-line remote 3 tombol
    • Konektor 3,5 mm

    Suara hebat dan bass dahsyat berkat driver 10 mm.

    Ditenagai driver 10 mm berperforma tinggi, earphone ini menghasilkan suara yang jernih, detail, dan dinamis untuk pengalaman mendengarkan yang makin menyenangkan—sempurna untuk penggunaan sehari-hari. Baik saat berolahraga, bepergian, maupun bersantai, Anda tetap bisa menikmati kualitas audio yang memuaskan.

    Mikrofon & tombol panggilan terpadu

    Dengan mikrofon dan tombol panggilan terpadu, Anda bisa menggunakan headset Philips untuk musik dan panggilan telepon dari ponsel. Nikmati menelepon bebas-genggam, sekaligus menerima dan mengakhiri panggilan telepon dengan mudah dari headset.

    Desain in-ear kedap suara yang mampu meredam kebisingan dari luar

    Earphone superkecil ini sangat pas di dalam telinga, menciptakan kekedapan yang mampu meredam kebisingan dari luar.

    Spesifikasi Teknis

    • Suara

      Jangkauan frekuensi
      20–20.000 Hz
      Diameter speaker
      10 mm
      Impedansi
      16 Ohm
      Kepekaan
      98 dB

    • Konektivitas

      Konektor
      3,5 mm
      Mikrofon
      Built-in microphone

    • Kardus Luar

      EAN
      1 48 95229 18339 8

    • Mudah

      Kontrol volume
      Yes
      Tipe kontrol
      Button
      Kontrol panggilan
      Yes
      Putar/Jeda
      Yes

    • Dimensi kemasan

      Panjang
      15  cm
      Jenis kemasan
      Kotak warna-warni
      Lebar
      5  cm
      Tinggi
      3  cm
      Jumlah produk yang disertakan
      1
      EAN
      48 95229 18339 1

    • Aksesori

      Panduan Cepat
      Yes
      Ear-tip
      S/M/L

    • Desain

      Warna
      White
      Bahan sambungan telinga
      Silicone
      Pas di telinga
      In-ear
      Model in-ear
      Silicone ear tip

    Badge-D2C

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