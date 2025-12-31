ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Semua seri

  • Bass dinamis
  • Bass dinamis

Headphone earbud dengan mikrofon

TAE2040BK/70

Bass dinamis

Rasakan bobot yang lebih ringan, pengalaman penggunaan yang nyaman, serta kualitas suara yang superior. Earbud ini juga dilengkapi konektor USB-C sehingga membuatnya kompatibel dengan berbagai perangkat.

Lihat semua manfaat

Memutar musik dan berbicara

Bass dinamis

  • Bass dahsyat

  • Earbud yang nyaman

  • In-line remote 3 tombol

  • Konektor USB-C

Mikrofon & tombol panggilan terpadu

Dengan mikrofon dan tombol panggilan terpadu, Anda bisa menggunakan headset Philips untuk musik dan panggilan telepon dari ponsel. Nikmati menelepon bebas-genggam, sekaligus menerima dan mengakhiri panggilan telepon dengan mudah dari headset.

Earbud yang ringan dan ramping, stabil saat dipakai

Mikrofon internal. Beralih dari daftar putar ke panggilan telepon dalam sekejap

Earbud luar biasa ini dilengkapi mikrofon internal yang memungkinkan Anda beralih dengan mudah dari mendengarkan lagu ke menerima panggilan sehingga Anda akan selalu terhubung.

Spesifikasi Teknis

Dapatkan dukungan untuk produk ini

Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip

Ulasan

Daftar sekarang & dapatkan Welcome Voucher DISKON 20%

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

Saya ingin menerima komunikasi promosi tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips berdasarkan preferensi dan perilaku saya. Saya dapat berhenti berlangganan kapan saja.

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.