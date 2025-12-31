2 year warranty
TAE2040BK/70
Bass dinamis
Rasakan bobot yang lebih ringan, pengalaman penggunaan yang nyaman, serta kualitas suara yang superior. Earbud ini juga dilengkapi konektor USB-C sehingga membuatnya kompatibel dengan berbagai perangkat.
Bass dahsyat
Earbud yang nyaman
In-line remote 3 tombol
Konektor USB-C
Dengan mikrofon dan tombol panggilan terpadu, Anda bisa menggunakan headset Philips untuk musik dan panggilan telepon dari ponsel. Nikmati menelepon bebas-genggam, sekaligus menerima dan mengakhiri panggilan telepon dengan mudah dari headset.
Earbud luar biasa ini dilengkapi mikrofon internal yang memungkinkan Anda beralih dengan mudah dari mendengarkan lagu ke menerima panggilan sehingga Anda akan selalu terhubung.
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