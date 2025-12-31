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Headphone
Semua seri
Headphone in-ear dengan mikrofon
TAE2140BK/70
PRD-16581740
Bass dinamis
Headphone in-ear ini nyaman dipakai dan remote inline memudahkan Anda beralih dari musik ke panggilan.
Bass bertenaga
Ringan, pas di dalam telinga
Remote inline 3 tombol
Konektor USB-C
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