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Semua seri

  • Bass dinamis
  • Bass dinamis

Headphone in-ear dengan mikrofon

TAE2140BK/70

PRD-16581740

Bass dinamis

Headphone in-ear ini nyaman dipakai dan remote inline memudahkan Anda beralih dari musik ke panggilan.

Lihat semua manfaat

Putar musik dan berbicara

Bass dinamis

  • Bass bertenaga

  • Ringan, pas di dalam telinga

  • Remote inline 3 tombol

  • Konektor USB-C

Remote berkabel dengan 3 tombol

Suara yang lebih kaya dan seimbang, apa pun yang Anda dengarkan

Nikmati musik Anda dengan kenyamanan nyata sepanjang hari

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