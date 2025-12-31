Hanyutkan Diri Anda dalam Pengalaman Gaming yang Lebih Baik

Kenali Evina, headphone gaming merek bersama Philips yang dilengkapi driver 50 mm untuk menghadirkan suara game yang imersif. Mikrofon gaming omnidireksional yang fleksibel dengan desain nyaman memastikan komunikasi tim yang sangat jernih dan lancar selama sesi maraton.