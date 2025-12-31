2 year warranty
TAG3BK/97
Hanyutkan Diri Anda dalam Pengalaman Gaming yang Lebih Baik
Kenali Evina, headphone gaming merek bersama Philips yang dilengkapi driver 50 mm untuk menghadirkan suara game yang imersif. Mikrofon gaming omnidireksional yang fleksibel dengan desain nyaman memastikan komunikasi tim yang sangat jernih dan lancar selama sesi maraton.
Bass menghentak dengan driver 50 mm
Nyaman untuk mendengarkan dalam waktu lama
Mikrofon gaming omnidireksional
Koneksi berkabel USB-C + 3.5mm
Nikmati lanskap suara yang kaya dan bertenaga, yang dirancang untuk bermain game. Driver 50 mm yang andal menghadirkan nada tinggi yang jernih, nada menengah yang detail, dan bass yang menghentak, sementara desain tertutup meningkatkan imersi dengan mengisolasi audio game dan memfokuskan suara langsung ke telinga Anda.
Pastikan suara Anda terdengar sempurna setiap saat. Mikrofon omnidireksional menangkap suara Anda secara alami dari sudut mana pun sekaligus meminimalkan kebisingan latar belakang. Baik saat menyampaikan strategi maupun mengobrol dengan teman, komunikasi Anda tetap jernih dan bebas gangguan. Tombol bisu khusus pada ear cup kiri memungkinkan Anda membisukan mikrofon secara instan kapan pun diperlukan.
Nikmati maraton gaming tanpa rasa lelah berkat bantalan telinga berbahan kain berpori yang sangat lembut. Bantalan ini mengikuti bentuk telinga Anda dengan lembut bahkan setelah dipakai dalam waktu lama, sehingga mencegah penumpukan panas dan titik tekanan, sementara bantalan kain berpori memberikan kenyamanan yang seimbang sempurna, terasa ringan, dan menyesuaikan dengan segala bentuk kepala.
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