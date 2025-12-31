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Semua seri

  • Headphone Gaming Eksklusif untuk Pengalaman Gaming Imersif
  • Headphone Gaming Eksklusif untuk Pengalaman Gaming Imersif
  • Headphone Gaming Eksklusif untuk Pengalaman Gaming Imersif
  • Headphone Gaming Eksklusif untuk Pengalaman Gaming Imersif
  • Headphone Gaming Eksklusif untuk Pengalaman Gaming Imersif
  • Headphone Gaming Eksklusif untuk Pengalaman Gaming Imersif
  • Headphone Gaming Eksklusif untuk Pengalaman Gaming Imersif
  • Headphone Gaming Eksklusif untuk Pengalaman Gaming Imersif
  • Headphone Gaming Eksklusif untuk Pengalaman Gaming Imersif
  • Headphone Gaming Eksklusif untuk Pengalaman Gaming Imersif
  • Headphone Gaming Eksklusif untuk Pengalaman Gaming Imersif
  • Headphone Gaming Eksklusif untuk Pengalaman Gaming Imersif
  • Headphone Gaming Eksklusif untuk Pengalaman Gaming Imersif
  • Headphone Gaming Eksklusif untuk Pengalaman Gaming Imersif
  • Headphone Gaming Eksklusif untuk Pengalaman Gaming Imersif
  • Headphone Gaming Eksklusif untuk Pengalaman Gaming Imersif
  • Headphone Gaming Eksklusif untuk Pengalaman Gaming Imersif
  • Headphone Gaming Eksklusif untuk Pengalaman Gaming Imersif
  • Headphone Gaming Eksklusif untuk Pengalaman Gaming Imersif
  • Headphone Gaming Eksklusif untuk Pengalaman Gaming Imersif
  • Headphone Gaming Eksklusif untuk Pengalaman Gaming Imersif
  • Headphone Gaming Eksklusif untuk Pengalaman Gaming Imersif

GamingHeadphone over-ear berkabel untuk gaming

TAG3BK/97

Headphone Gaming Eksklusif untuk Pengalaman Gaming Imersif

Memperkenalkan Evina, headphone gaming hasil kolaborasi dengan Philips. Headphone ini dibekali driver 50 mm untuk menghadirkan suara game yang imersif. Mikrofon segala arah yang fleksibel dengan desain yang nyaman memastikan komunikasi tim tetap jernih dan lancar, bahkan selama sesi bermain game nonstop.

Lihat semua manfaat

Headphone Gaming Eksklusif untuk Pengalaman Gaming Imersif

  • Bass punchy dengan driver 50 mm

  • Tetap nyaman digunakan berlama-lama

  • Mikrofon segala arah untuk gaming

  • Koneksi kabel USB-C + 3,5 mm

Suara yang kaya dengan driver 50 mm, desain closed-back, dirancang khusus untuk bermain game

Suara yang kaya dengan driver 50 mm, desain closed-back, dirancang khusus untuk bermain game

Selami soundscape yang kaya dan dahsyat yang dirancang khusus untuk bermain game. Driver 50 mm menghasilkan frekuensi high yang renyah, mid yang mendetail, dan bass yang punchy. Sementara desain closed-back meningkatkan imersi dengan mengisolasi audio game dan mengarahkan suara langsung ke telinga Anda.

Mikrofon segala arah menangkap suara Anda dari segala arah

Mikrofon segala arah menangkap suara Anda dari segala arah

Suara terdengar jelas setiap saat. Mikrofon segala arah menangkap suara Anda secara natural dari segala arah sekaligus mengurangi bising di sekitar. Komunikasi Anda tetap jelas dan bebas gangguan baik saat bermain game maupun sekadar mengobrol bersama teman. Tombol “bisukan” khusus pada ear-cup kiri memungkinkan pembisuan instan kapan pun diperlukan.

Ear-pad dengan kain berpori memberikan kenyamanan maksimal

Ear-pad dengan kain berpori memberikan kenyamanan maksimal

Mainkan game nonstop tanpa lelah berkat ear-pad dengan kain berpori yang lembut. Ear-pad ini membuat telinga Anda tetap nyaman meski digunakan dalam waktu lama, tidak menciptakan panas dan titik tekanan. Sementara bantalan kain berporinya memberikan keseimbangan yang sempurna, serta ringan dan pas untuk segala bentuk kepala.

Spesifikasi Teknis

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