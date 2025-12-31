Mikrofon segala arah menangkap suara Anda dari segala arah

Suara terdengar jelas setiap saat. Mikrofon segala arah menangkap suara Anda secara natural dari segala arah sekaligus mengurangi bising di sekitar. Komunikasi Anda tetap jelas dan bebas gangguan baik saat bermain game maupun sekadar mengobrol bersama teman. Tombol “bisukan” khusus pada ear-cup kiri memungkinkan pembisuan instan kapan pun diperlukan.